3 millions de Bitcoins auraient été perdus dans une tempête solaire

Une chronique diffusée sur France Info affirme que 3 millions de Bitcoins auraient été perdus lors d’une tempête solaire en 2015. Une déclaration surprenante, appuyée par une étude scientifique. Mais que dit réellement cette étude ?

Une tempête solaire pourrait détruire des Bitcoins, selon un journaliste de France Info

Samedi dernier, une chronique diffusée sur France Info a surpris plus d’un amateur de cryptomonnaies en affirmant que près de 3 millions de Bitcoins auraient été perdus en 2015 à la suite d’importantes tempêtes solaires.

Nicolas Arpagian, chroniqueur pour France Info et Les Échos, enseignant à l’École nationale supérieure de la police (ENSP) et à Sciences Po Saint-Germain, et auteur d’ouvrages sur la cybersécurité, affirme :

L'éruption du 17 mars 2015 a généré d'importantes perturbations du réseau électrique, qui a eu pour effet de faire perdre quelque 3 millions de Bitcoins, soit environ 883 millions de dollars.

Seulement voilà, en consultant la source citée par Nicolas Arpagian dans son article publié sur le site de France Info sur le même sujet, on constate que la réalité est sensiblement différente de son propos.

En effet, le rapport du Swiss Finance Institute, rédigé en anglais, ne fait nullement état d’une perte de Bitcoins, mais plutôt d’une réduction de la fréquence des échanges sur la blockchain, affectant environ 3 millions de BTC.

Extrait de l'étude de la Swiss Finance Institute

En utilisant des données quotidiennes allant de septembre 2014 à janvier 2023, notre analyse multi-horizon identifie des effets statistiquement significatifs à court, moyen et long terme, révélant que les tempêtes solaires sévères déstabilisent immédiatement les réseaux, retardent les confirmations de transaction et réduisent l’activité en BTC. De plus, nous quantifions l’impact économique de ces perturbations. Rien qu’en 2015, les tempêtes géomagnétiques ont été associées à une réduction cumulative de près de 3 millions de BTC en volume d’échange, ce qui correspondait à une valeur estimée d’environ 883 millions de dollars.

Il s’agit donc probablement d’une erreur d’interprétation ou de compréhension de la part du journaliste de France Info.

Une destruction de Bitcoins par tempête solaire est-elle seulement possible ?

En réalité, il est impossible qu’une tempête solaire « détruise » des Bitcoins. Les BTC ne sont pas des objets physiques stockés sur des machines, mais des entrées inscrites dans un registre distribué, copiée et synchronisée sur des milliers de nœuds à travers le monde, c'est ce qu'on appelle « la blockchain».

Pour qu’une tempête solaire efface véritablement des BTC, elle devrait soit anéantir 100 % des nœuds du réseau Bitcoin simultanément, soit détruire toute trace de la civilisation humaine.

Ce que les tempêtes solaires peuvent provoquer, en revanche, ce sont des coupures de courant localisées, notamment dans les zones où sont implantées des fermes de minage. Cependant ces perturbations causées par les vents solaires sont très rare, l'étude de la Swiss Finance Institute est elle aussi a prendre avec des pincettes, d'autres facteurs arrivés en simultanés pourraient explique cela.

De plus, aucune perturbation significative du hashrate de Bitcoin, sa puissance de calcul globale, n’a été observée à cette période. Seule une baisse d’environ 3 % a été enregistrée, passant de 346 à 335 PH/s entre le 12 et le 21 mars, un petit recul comparé aux chutes bien plus marquées observées plus tôt.

Hashrate de Bitcoin le 17 mars 2015

Cela pourrait alors entraîner une baisse temporaire du hashrate, c’est-à-dire de la puissance de calcul disponible pour sécuriser le réseau et traiter les transactions. Durant cette période, la confirmation des blocs peut ralentir jusqu’à ce que le protocole Bitcoin réajuste automatiquement sa difficulté (toutes les deux semaines environ), comme prévu par son algorithme.

Le réseau devient alors plus lent, mais aucun Bitcoin ne peut être perdu tant qu’au moins 1 nœud honnête parvient à survivre aux vents solaires.

Source : France Info, Swiss Finance Institute

