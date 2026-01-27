60 % des plus grandes banques américaines sont désormais ouvertes au Bitcoin

L’adoption du Bitcoin s’exprime de diverses manières depuis sa création, et désormais au sein de 60 % des principales structures bancaires américaines. Une ouverture favorable confirmée par le fondateur de Coinbase, suite à son passage au Forum de Davos.

Les banques américaines adoptent le Bitcoin

Depuis l'approbation historique en janvier 2024 de ses ETF spot sur le marché boursier américain, le Bitcoin a enclenché une mutation institutionnelle sans précédent désormais largement implantée au sein de la finance traditionnelle. De quoi motiver certains opposants à revoir leurs ambitions en lien à cette cryptomonnaie emblématique.

Une situation tout particulièrement visible dans le secteur bancaire, avec de nombreux leaders américains - et plus particulièrement leurs dirigeants - historiquement plutôt (très) réticents à une ouverture dans le domaine. Mais c'était sans compter sur la motivation sans faille de leurs clients pour accéder à ces crypto-actifs prometteurs.

Il aura tout de même fallu attendre la promesse d'une législation crypto favorable portée par l'administration Trump pour ouvrir véritablement les vannes de cette adoption bancaire du Bitcoin. Cela au point d'impliquer désormais 60 % des plus grandes banques américaines, selon la dernière estimation de la structure d'analyse River, publiée sur le réseau X.

Offres Bitcoin proposées par les 25 plus grandes banques américaines

Dans le top 10 actuel des plus grandes banques américaines, 7 proposent déjà - ou ont annoncé de le faire - des produits associés au Bitcoin, dont la plupart concernent exclusivement leurs clients les plus fortunés (High Net Worth - HNW). Seuls 10 acteurs du secteur sur les 25 mentionnés ne proposent rien du tout pour le moment, soit un facteur d'adoption favorable de 60 %.

En ce qui concerne le classement du « Big Four », seule Bank of America reste pour le moment hermétique, alors que le leader mondial JPMorgan envisage de proposer le trading spot et de dérivés crypto à ses clients institutionnels depuis décembre dernier.

« La plupart sont très favorables aux cryptos et les considèrent comme une opportunité »

Un constat également réalisé par le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, lors de son déplacement au Forum économique mondial de Davos, organisé en Suisse du 19 au 23 janvier derniers.

En effet, cet acteur emblématique de l'écosystème crypto n'a pas manqué de prendre la température auprès de certains dirigeants des plus grandes banques américaines, au sujet de leur ouverture au Bitcoin, mais également au marché des cryptomonnaies dans son ensemble.

La plupart sont en réalité très favorables aux cryptos et les considèrent comme une opportunité. Certains n’y sont pas encore totalement, mais l’un des PDG d’une banque mondiale du top 10 m’a dit que la crypto était leur priorité numéro un et qu’ils la percevaient comme une question existentielle. Brian Armstrong

Le dernier arrivé dans cette course n'est autre que le géant UBS (#22 de ce classement), avec une annonce officialisée hier au sujet de sa volonté de proposer du Bitcoin et de l'Ether à ses clients fortunés.

La question n'est plus de savoir si, mais quand les plus réfractaires suivront...

Source : River

