« J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

L’euro est-il en danger face à la perspective d’un « étalon Bitcoin » ? Une question visiblement glissante posée au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans le cadre d’un débat avec le fondateur de la plateforme Coinbase, Brian Armstrong, au Forum économique mondial.

L'euro est-il en danger face à un étalon Bitcoin ?

Depuis sa création en 2009, le Bitcoin alimente beaucoup de débats enflammés au sujet de son statut effectif et des cas d'usage financiers et monétaires auxquels il pourrait répondre. Des questionnements qui voient régulièrement ressurgir son possible rôle d'or numérique, mais également d'étalon monétaire, sur le modèle de l'or.

Un « Bitcoin standard » récemment remis sur la table lors d'un débat organisé entre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, dans le cadre du Forum économique mondial qui se tient actuellement à Davos, en Suisse.

La question posée par l'animatrice de ce débat est sans équivoque : « l'euro est-il en danger face à un étalon Bitcoin ? » Un statut vis-à-vis duquel le gouverneur de la Banque de France se dit aussitôt « très sceptique », semblant croire à une plaisanterie.

Nous avons quitté l’étalon-or, mais l’or n’était qu’un moyen technique. La politique monétaire et la monnaie font partie de la souveraineté, et nous vivons dans des démocraties. Je pense que les règles publiques sont fondamentales. Cela dit, la monnaie a toujours impliqué un partenariat public-privé. François Villeroy de Galhau

« Le Bitcoin n’a pas de planche à billets et son offre est fixe »

L'occasion pour François Villeroy de Galhau de réaffirmer l'indépendance nécessaire des banques centrales. Une évidence apparente qui se heurte toutefois aux pressions incessantes exercées par Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell - actuel président de la Fed - depuis de nombreuses semaines, au point de déclencher le soutien d'un nombre important de ses homologues à travers le monde.

Une possible défaillance qui pousse Brian Armstrong à insister sur la nécessité de maintenir la confiance des utilisateurs « si les monnaies fiduciaires (...) veulent survivre », mais également « à éviter que la planche à billets ne dévalorise la monnaie » et le pouvoir d'achat de leurs détenteurs.

Car « le Bitcoin, lui, n’a pas de planche à billets et son offre est fixe ». C'est la raison pour laquelle Brian Armstrong affirme que « les gens se tournent vers lui en période d’incertitude, un peu comme ils le faisaient avec l’or ».

Une affirmation face à laquelle François Villeroy de Galhau ne manque pas de défendre son rôle, en affirmant qu'il fait « davantage confiance à des banques centrales indépendantes dotées d’un mandat démocratique qu’aux émetteurs privés du Bitcoin ». Le problème ? Il n'y a pas d'émetteur de BTC.

Le Bitcoin est un protocole décentralisé. Il n’y a en réalité aucun émetteur, et à ce titre — si l’on parle de l’indépendance des banques centrales — le Bitcoin est encore plus indépendant. Brian Armstrong

Suite à cette incompréhension évidente, Brian Armstrong apporte une conclusion en forme d'apaisement. En effet, il explique que cette concurrence monétaire entre les monnaies fiat et le Bitcoin s'apparente finalement à « une concurrence saine » qui va permettre aux gens de « décider eux-mêmes à quoi ils font le plus confiance ».

Fait notable : plus personne ne vient dire que le BTC n'est pas une monnaie !

