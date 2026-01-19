Cette légende de la finance abandonne le Bitcoin à cause de la menace quantique

La menace quantique ne cesse de s’intensifier sur le Bitcoin, au point de soulever certaines inquiétudes de la part des investisseurs. Une situation face à laquelle la légende de la finance, Christopher Wood, a décidé d’abandonner l’allocation de 10 % dédiée au BTC dans son portefeuille modèle.

Christopher Wood retire le Bitcoin de son portefeuille modèle

Cela fait déjà de nombreuses années que la menace quantique plane sur le secteur des cryptomonnaies, avec la perspective de voir leurs protections cryptographiques balayées par une puissance informatique jusque-là inégalée, dont la mise en œuvre doit intervenir d'ici la fin de cette décennie.

De quoi inquiéter les détenteurs de Bitcoin, parfois au-delà de la réalité des risques effectivement encourus, comme par exemple la légende de la finance et responsable mondial de la stratégie actions pour la banque d'investissement Jefferies, Christopher Wood, qui vient d'annoncer l'abandon du BTC au sein de son portefeuille modèle « GREED & Fear ».

👨‍🏫 Pour approfondir : l'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Même si le GREED & Fear n'indique pas que la question du quantique soit sur le point d’avoir un impact spectaculaire sur le prix du Bitcoin à court terme, le concept de réserve de valeur repose clairement sur des bases moins solides du point de vue d’un portefeuille de pension de long terme. Christopher Wood

Une allocation fixée à 10 % qui démontre avant tout la confiance jusque-là accordée au Bitcoin par Christopher Wood depuis la pandémie du Covid, sous la forme d'une alternative numérique à l'or et à condition qu'une infrastructure de garde institutionnelle efficace existe.

Toutefois, cette menace « existentielle » en approche semble l'obliger à jouer la carte du retrait stratégique, face à un avènement de l’informatique quantique qui pourrait fragiliser le principe même de cryptomonnaie d'ici « quelques années plutôt qu’une décennie ou plus ».

Un risque quantique qui divise sur son urgence

Un risque face auquel l'associé chez Castle Island Ventures, Nic Carter, écrivait en décembre dernier sur le réseau X que « les développeurs [du Bitcoin] sont pour la plupart dans un déni total ». Une fracture entre ces derniers et des investisseurs toujours plus inquiets qui pèserait déjà sur le cours du BTC.

Pourtant, une proposition BIP‑360, nommée « Add Support for Post‑Quantum Signatures », destinée à proposer un système de signatures résistantes au quantique, apparaît dans leur feuille de route depuis 2024, même si sa mise en pratique divise au sujet de son urgence effective ou trop anticipée.

🗞️ Les Bitcoiners réclament un BIP-360 résistant aux ordinateurs quantiques

Dans le même temps, certains spécialistes de l'écosystème crypto - comme le responsable de la recherche de Coinbase, David Duong - expliquent que la situation reste sous contrôle, avec tout au plus un tiers des adresses possiblement vulnérables, notamment en raison de clés publiques exposées.

Des débats et hésitations qui apparaissent comme une confirmation de la nécessité de prendre ses distances avec le Bitcoin pour Christopher Wood, avec une seule véritable certitude selon lui : ces interrogations sont « uniquement positives pour l'or sur le long terme ».

Source : Nic Carter

