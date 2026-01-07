Un tiers des Bitcoin (BTC) serait exposé à des attaques quantiques, selon un chercheur de Coinbase

Le Bitcoin pourrait être exposé à une menace quantique réelle, selon un chercheur de Coinbase. Un tiers des adresses seraient concernées, en raison de clés publiques exposées. Faut-il s'en inquiéter ?

Un tiers des bitcoins vulnérable aux attaques quantiques ?

Le responsable de la recherche de Coinbase, David Duong, a publié une analyse des risques liés à l'informatique quantique pour Bitcoin. Il estime que la "menace quantique" n'est pas immédiate, mais qu'elle progresse. Par ailleurs, plusieurs acteurs notent que les technologies progressent plus rapidement que prévu.

L'informatique quantique est en passe de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde. [...] Mais cela exigera aussi la mise à niveau de nombreux systèmes cryptographiques sur lesquels nous comptons aujourd’hui.

Si les réseaux de paiement "traditionnels" seront les plus vulnérables, le risque touchera aussi le Bitcoin. Pour la plus grande cryptomonnaie, deux risques principaux existent, selon David Duong.

Les risques pour le réseau Bitcoin

D'une part, il existe un risque lié à la sécurité cryptographique des clés privées. Les attaquants utilisant des ordinateurs quantiques pourraient cibler des adresses vulnérables. Cela concernerait à ce stade un tiers des adresses du réseau Bitcoin, selon le chercheur.

Cette première menace se divise en deux dimensions : les attaques de longue portée contre les sorties dont les clés publiques sont déjà exposées on-chain, et les attaques de courte portée qui pourraient devancer les dépenses au moment où les clés publiques apparaissent dans le mempool.

Les types de script qui révèlent les clés publiques "on-chain" seraient ainsi vulnérables, ce qui concerne encore une partie du réseau de paiement.

Cela inclut Pay-to-Public-Key (P2PK), multisig nu (P2MS) et Taproot (P2TR), les pièces de l’ère Satoshi constituant un sous-ensemble connu des sorties P2PK héritées.

L'autre risque est lié au mining. Avec des ordinateurs quantiques, il serait possible de miner des blocs plus efficacement, et donc de perturber le modèle économique et le protocole de sécurité du réseau. Pour le chercheur, il s'agit cependant d'une menace secondaire pour le moment.

Comment faire face à ces évolutions ?

Plusieurs solutions sont déjà envisagées pour contrer le premier risque. La principale stratégie de long terme consiste à intégrer la cryptographie post-quantique dans le réseau Bitcoin, en utilisant de nouveaux algorithmes résistants aux attaques quantiques.

Par ailleurs, si le développement de l'informatique quantique se faisait de manière plus rapide qu'anticipée, il existe des "voies de contingence" à court terme, qui permettraient de sécuriser temporairement le réseau. In fine, le réseau Bitcoin devra cependant subir un "soft fork", afin de se mettre à jour.

👉 Dans l'actualité - Les Bitcoiners réclament un BIP-360 résistant aux ordinateurs quantiques

Les signatures post-quantiques sont plus volumineuses et plus lentes à vérifier que les signatures actuelles, ce qui implique que les portefeuilles, les nœuds et l’économie des frais doivent avoir le temps de s’adapter. La mise en œuvre complète pourrait prendre jusqu’à sept ans.

Si la menace n'est donc pas imminente, l'évolution doit être prise en compte par Bitcoin et par tous les autres réseaux de paiement. Des changements sont donc certainement à attendre dans les années à venir, afin que Bitcoin reste un réseau de paiement en cryptomonnaies sécurisé.

Nous ne considérons pas l’informatique quantique comme une menace imminente. [...] Cela dit, nous nous réjouissons que la communauté open-source reste vigilante et continue d’ingénier des voies de migration post-quantique.

Source : David Duong via X

