La menace que représentent les ordinateurs quantiques pour Bitcoin divise profondément la communauté depuis la proposition du BIP‑360 en 2024. Certains plaident pour une adoption rapide de signatures résistantes au quantique, tandis que d’autres jugent l’alerte prématurée. Comment prévoir l'avenir de Bitcoin sans défigurer les libertés cryptographiques qui en font sa force ?

La menace quantique divise les Bitcoiners

Le quantique est devenu un sujet récurrent ces derniers temps. Depuis la proposition de BIP‑360 ou « Add Support for Post‑Quantum Signatures » en 2024, ce sujet divise la communauté Bitcoin.

D’un côté, certains acteurs de l’écosystème militent pour l’élaboration d’une feuille de route claire en vue d’intégrer des signatures Bitcoin résistantes au quantique au plus vite.

De l’autre, certains bitcoiners estiment que l’alerte est prématurée et préfèrent laisser le projet mûrir avant de prendre des décisions définitives.

🤔 Les fondamentaux - L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Charles Edwards, fondateur de Capriole, a affirmé que la mise en œuvre des signatures résistantes au quantique devrait être finalisée et déployée dès 2026. Selon lui, 20 à 30 % du Bitcoin pourrait être compromis par une attaque quantique dans les prochaines années.

Step 2: We need to deal with the lost coins. 20-30% of Bitcoin will be taken by a quantum hacker in the next few years. I believe we should burn all coins that do not migrate to BIP-360 by 2028. This is a complex topic, but we need to talk about it and code a solution. pic.twitter.com/MFElFLCs37 — Charles Edwards (@caprioleio) December 18, 2025

Il ajoutera par ailleurs vouloir « brûler » tous les BTC qui ne migrent pas vers BIP-360 d'ici 2028, une position extrême qui alimente le débat actuel.

D'autres personnalités influentes dans le domaine vont prendre le contrepied de cette position en expliquant que la menace ne se fait pas pressante et qu'il ne faut pas céder à la peur et au doute. C'est le cas de Samson Mow, PDG de Jan3 :

Quantum computing can’t even factor 21, yet people are panic selling because they think it will kill Bitcoin. 😆 — Samson Mow (@Excellion) December 17, 2025

Si vous n’êtes pas familier avec le sujet, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les clés privées de Bitcoin sont protégées par des barrières mathématiques.

Mais l’émergence des ordinateurs quantiques pourrait rompre cette sécurité grâce à leur capacité à traiter des millions de solutions en parallèle. Ces derniers pourraient théoriquement retrouver une clé privée à partir d’une clé publique en un temps très court, compromettant ainsi la sécurité de Bitcoin.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Coinbase

« La vraie menace n’est pas (encore) quantique, mais dans la normalisation silencieuse »

Historiquement, les évolutions du protocole Bitcoin ont toujours été guidées par une double exigence, qualifiée par une robustesse empirique éprouvée dans le temps et une certaine prudence dans l'introduction de nouveaux formats.

Le cadre de transition technique de BIP‑360 rompt avec cette tradition. En effet, face à des acteurs évoquant une menace pressante, la peur et la crainte viennent assécher le débat communautaire.

Une transition trop rapide ou mal pensée vers des solutions post‑quantique pourrait détourner l’attention des risques de sécurité actuels et générer des problèmes liés à une implémentation précipitée.

✅ Dans l'actualité - Trezor dévoile son nouveau hardware wallet résistant aux attaques quantiques

Une approche graduée permet d'évaluer soigneusement l’intégration des nouvelles solutions et de planifier les phases de transition afin d'éviter de compromettre la sécurité globale.

En effet, comme l'explique Nicolas Cantu :

En désactivant définitivement la voie par clé (key-spend), en forçant l’usage de scripts explicites, le BIP-360 affaiblit les logiques d’optimisation et de confidentialité introduites par Taproot.

Taproot est la mise à jour de sécurité la plus importante que Bitcoin a connue depuis 2017. Introduire BIP-360 reviendrait donc à neutraliser le gain de confidentialité et d'efficacité apporté par Taproot.

C'est pourquoi, pour Nicolas Cantu, il est indispensable de structurer le débat autour des finalités recherchées. Il faut anticiper la menace quantique mais aussi évaluer son coût sur la décentralisation, l’auditabilité et la continuité du protocole.

Il faut également selon ses mots, prévoir l'avenir de Bitcoin « sans effacer, par précaution mal orientée, les libertés cryptographiques qui en font la force ».

Commandez dès maintenant un Trezor Safe 7 pour sécuriser vos cryptomonnaies

Publicité

Source : Nicolas Cantu

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.