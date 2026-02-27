MARA : 1,7 milliard de dollars de pertes au dernier trimestre pour le mineur de Bitcoin

L'entreprise de mining MARA rapporte des pertes importantes au 4e trimestre 2025. La faute en grande partie à la chute du cours du Bitcoin (BTC).

MARA accuse le coup au 4e trimestre 2025

Dans son rapport destiné aux actionnaires, la société MARA Holdings rapporte des pertes de 1,7 milliard de dollars au 4e trimestre 2025.

Les revenus de l'entreprise ont chuté de 6% : s'élevant à 214 millions de dollars au 4e trimestre 2024, ils n'ont plus atteint que 214 millions de dollars au dernier trimestre.

Sur l'année, les pertes de MARA s'élèvent à 1,3 milliard de dollars, ce qui souligne le rôle de la chute du Bitcoin (BTC) en octobre 2025. Pour rappel, le cours du Bitcoin a connu un record absolu à plus de 160 000 dollars au début du mois d'octobre, avant de s'effondrer jusqu'à 88 800 dollars au 31 décembre.

L'action de MARA a également souffert, perdant 46 % au second semestre 2025. Depuis le début de l'année, l'action a regagné 5,4%.

MARA a compté sur de nouvelles avenues pour se défaire de ce mauvais pas. L'entreprise investit notamment dans les énergies et des services liés à l'intelligence artificielle.

🌐 Dans l'actualité - Jackpot : Il gagne 180 000 euros avec un pari à 60 euros grâce au minage de Bitcoin

Elle n'est pas la seule : de nombreux mineurs de BTC ont pivoté vers de nouveaux services ces derniers mois, afin d'améliorer leur profitabilité. C'est un signe que l'écosystème s'adapte pour faire face à des usages qui ont évolué.

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.