Jackpot : Il gagne 180 000 euros avec un pari à 60 euros grâce au minage de Bitcoin

Un utilisateur anonyme vient de décrocher la récompense d'un bloc de la blockchain Bitcoin en misant l'équivalent d'un ticket de loto. Que s'est-il passé ? Cette exploit peut-il être reproduit ?

Comment un particulier a-t-il pu gagner 180 000 euros de Bitcoins ?

Aujourd’hui, miner un bloc Bitcoin en tant que particulier relève presque de l’impossible. L’activité de minage est largement dominée par d’immenses fermes industrielles équipées de milliers d’ASICs (ordinateurs de minage) fonctionnant en continu, souvent implantées dans des régions où des surplus électriques peuvent être achetés à bas prix.

La puissance totale de la blockchain avoisine les 1 000 exahashs par seconde (EH/s), faisant de Bitcoin le réseau avec le plus de puissance de calcul au monde. Face à cette concurrence, un individu isolé ne peut rivaliser qu’en rejoignant une pool ou en tentant un pari.

C’est précisément ce qu’a fait un utilisateur anonyme plus tôt cette semaine grâce au service Hashpower de Braiins, permettant de louer une puissance de calcul et d’espérer miner un bloc.

L'individu a loué 1 pétahash par seconde (PH/s) pour 119 000 satoshis, soit environ 60 euros, avant de rediriger cette puissance vers CKPool, un service open-source permettant de miner en solo sans avoir à maintenir un noeud complet.

Contrairement aux pools classiques, où les récompenses sont mutualisées, le minage solo est plus cruel : soit le mineur découvre un bloc et encaisse l’intégralité de la récompense, soit il ne gagne rien.

Contre les statistiques et les espérances, l'individu a donc réussi à valider le bloc numéro 938 092 et perçu la récompense de 3,125 BTC, soit environ 180 000 euros au cours actuel du BTC.

1 pétahash ne représente que 0,000167 % du hashrate total du réseau, la probabilité quotidienne de découvrir un bloc avec une telle puissance est estimée à 0,024 %, soit environ 1 chance sur 4 000.

Peut-on espérer gagner la récompense de blocs en minant à la maison ?

Cet exploit relance inévitablement l’imaginaire collectif autour du minage à domicile, une pratique consistant à miner depuis son foyer à l’aide de matériel plus accessible.

De plus en plus de passionnés se tournent ainsi vers des équipements de minage, investissant dans des machines avec une puissance comprise entre 0,5 et 100 TH/s, pour un budget oscillant entre une centaine d’euros et plusieurs milliers d’euros.

Ces appareils, souvent conçus à des fins pédagogiques ou expérimentales, offrent une puissance si petite comparée aux centaines d’exahashs qui sécurisent le protocole que toute perspective de rentabilité relève de la fiction, d’autant plus si l’on tient compte du coût de l’électricité, environ 0,20 euro par kWh pour les particuliers en France.

Face à cette réalité, de nombreux utilisateurs adaptent leur approche. Le matériel n’est plus envisagé comme une simple machine à générer du profit, mais comme un équipement multifonction. Les ASICs domestiques, qui dissipent plusieurs centaines de watts sous forme de chaleur, sont de plus en plus utilisés comme radiateurs électriques d’appoint.

En valorisant l’énergie thermique produite par les puces, les utilisateurs transforment un coût énergétique brut en chaleur utile pour leur habitation, tout en récupérant au passage quelques fractions de BTC, agissant comme un cashback sur la facture électrique.

Pour approfondir le sujet, nous avons réalisé une vidéo expliquant et montrant un cas concret de réutilisation de la chaleur issue du minage à domicile.

