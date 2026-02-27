Bitcoin : une sidechain concurrence Ethereum et Solana sur la marché des RWA

Alors que le prix des cryptomonnaies recule fortement, l'adoption des blockchain continue de progresser. Stablecoins et Real World Assets (RWA) se développent malgré le bear market. Dans ce contexte, une surprise émerge : Liquid Network, la sidechain de Bitcoin, s’impose discrètement parmi les réseaux les plus utilisés pour la tokenisation.

Souvent sous-estimée, Liquid Network sort du lot sur le marché de la tokenisation

Alors que le marché des cryptomonnaies traverse un nouveau bear market, avec le cours du Bitcoin en recul de 50 %, un Ether en baisse de 60 % et un SOL en chute de 66 %, l’adoption des blockchains, elle, continue de progresser.

On l’a constaté récemment avec plusieurs rapports sur l’utilisation du Lightning Network, le layer 2 de Bitcoin, mais aussi avec l'augmentation de la capitalisation des stablecoins qui dépasse désormais les 300 milliards de dollars, tandis que le marché des Real World Assets (RWA), ces actifs issus de la finance traditionnelle tokenisés sur les blockchains, franchit les 21 milliards de dollars.

Un récent rapport met d’ailleurs en lumière le classement des blockchains les plus utilisées sur le marché des RWA, toutes affichant une forte croissance :

Ethereum domine largement avec 12,2 milliards de dollars ;

BNB Chain suit avec 2 milliards de dollars ;

Solana atteint 1,1 milliard de dollars ;

Et le Liquid Network approche les 975 millions de dollars.

Évolution de la capitalisation des RWA

La présence de Liquid dans ce classement peut étonner, tant cette sidechain de Bitcoin reste moins visible que les écosystèmes Ethereum ou Solana. Pourtant, sa montée en puissance confirme que la tokenisation d’actifs ne se limite plus aux blockchains historiquement associées à la DeFi.

Dépourvus de token, utilisant du BTC pour ses frais, les développeurs de Liquid mettent l’accent depuis plusieurs années sur l’émission d’actifs tokenisés comme les stablecoins, obligations, actions ou autres Real World Assets.

Pourtant, dans les faits, l’activité du réseau reste relativement faible, avec à peine une dizaine de transactions par bloc.

Sa présence dans ce classement peut donc surprendre. Elle s’explique probablement par son positionnement très spécifique, Liquid travaille directement avec certaines institutions et répond à des usages ciblés, plutôt qu’à une adoption grand public de la DeFi.

En pratique, le réseau est aussi utilisé pour simplifier la détention et l’utilisation de BTC dans des portefeuilles, comme Aqua ou BULL, orientés paiements, offrant une alternative plus simple que la gestion parfois plus technique des portefeuilles Lightning.

Pourquoi le Liquid Network est-il si spécial ?

Le Liquid Network est une sidechain de Bitcoin lancée en 2018 et développée par Blockstream, l’entreprise fondée par Adam Back, cryptographe cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto pour ses travaux sur la preuve de travail.

Conçue pour répondre aux besoins des acteurs professionnels, Liquid permet d’effectuer des transactions plus rapides que Bitcoin (environ 1 minute au lieu de 10), confidentielles et adaptées aux usages financiers.

Contrairement à Bitcoin, le réseau ne repose pas sur le minage mais sur une fédération d’environ 15 entreprises chargées de valider les blocs. Les BTC transférés vers Liquid sont verrouillés sur la chaîne principale et représentés sous forme de L-BTC, échangeables à parité 1:1.

Ce modèle de fédération implique un compromis en matière de décentralisation, mais il limite les risques : il faudrait qu’au moins 11 des 15 membres agissent ensemble pour compromettre les fonds. Or, ces membres sont des entreprises connues de l’écosystème, telles que Boltz, Bull Bitcoin, Bitfinex ou BitMEX, qui mettent en jeu leur réputation et crédibilité en cas d'attaque du réseau.

Source : Messari

