La France apparaît comme un territoire très fortement exposé aux affaires d’enlèvements et de séquestrations visant des détenteurs de cryptomonnaies, avec une accélération notable depuis le début de l’année. De quoi inciter le gouvernement à annoncer la mise en place d’un « plan d’action crypto ». C’est-à-dire ?

Le gouvernement annonce un « plan d’action crypto »

Il ne fait pas bon détenir des cryptomonnaies sur le territoire français, compte tenu de la multiplication sans précédent des cas d'enlèvements et de séquestrations crypto depuis l'année dernière, avec une forte accélération enregistrée sur les premiers mois de 2026.

En effet, le nombre d'affaires de ce type - connues et déclarées - sur cette seule période implique déjà une vingtaine de cas, soit autant que sur l'intégralité de 2025. Et autant dire que les criminels ne semblent pas décidés à ralentir, puisqu'ils se mettent désormais à enlever des enfants et leur mère afin de réclamer des rançons.

👉 Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Une situation abordée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, lors de l'événement Paris Blockchain Week qui vient de se terminer. De quoi s'interroger sur l'absence de Laurent Nunez, pourtant attendu en personne, que les journalistes du Monde interprètent comme la confirmation d'une absence d’annonces majeures sur le sujet.

Pas de quoi décourager Jean-Didier Berger qui a profité de cette occasion pour aborder la situation actuelle et les « mesures préventives » mises en place par le gouvernement, mais également un prochain « plan ministériel pour la sécurité des possesseurs de biens numériques », confirmé dans une publication sur le réseau X.

Aux porteurs de cryptoactifs : le plan d’action « crypto » engagera l’ensemble des forces de sécurité intérieure, pour vous protéger contre les violences. Continuez de choisir la France ! Jean-Didier Berger

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41 faits enregistrés depuis le début de l'année

La situation apparaît tout particulièrement critique sur le territoire français, puisqu'il concentre à lui seul 70 % des attaques officiellement déclarées à l'encontre de détenteurs de cryptomonnaies depuis le début de l'année, selon le site de surveillance Crypto Crime qui en recense 30 au total dans le monde.

La France cumule 70 % des cas d'extorsion crypto depuis le début de l'année

Et que dire des chiffres de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) récemment révélés par RTL, qui font état d'une situation encore plus alarmante avec 41 faits déclarés sur la même période, impliquant plus largement toutes les agressions en lien aux cryptomonnaies enregistrées par la police nationale, la préfecture de police de Paris et la gendarmerie.

📰 Nouvelle tentative d'extorsion crypto en France - « Personne n'est à l'abri »

De quoi mettre en évidence la nécessité d'une intervention rapide et effective du gouvernement français, déjà largement enclenchée dans le cadre d'une série d'arrestations visant des criminels impliqués dans de récentes affaires, pour le moment sans véritable effet sur la poursuite de ces extorsions crypto.

Mais peut-être que le véritable problème réside ailleurs. Comme par exemple avec la collecte programmée de données sensibles dans le cadre de la nouvelle directive fiscale européenne DAC8, qui ressemble à une véritable cible accrochée dans le dos des détenteurs de cryptomonnaies.

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Sources : Jean-Didier Berger, Crypto Crime, RTL

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