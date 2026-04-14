L'horreur continue : un enfant et sa mère enlevés pour exiger une rançon en cryptomonnaies

Alors que le pire semblait déjà atteint, une nouvelle affaire d’enlèvement crypto vient de cibler une mère et son fils d'une dizaine d'années, afin de réclamer une rançon au père de famille. Le GIGN vient de mettre un terme à ce calvaire de 20 heures ce matin même, avec plusieurs interpellations à la clé.

Un enfant et sa mère enlevés pour réclamer une rançon en cryptomonnaies

Depuis leur accélération significative en 2025, les affaires d'enlèvements et de séquestrations visant des détenteurs de cryptomonnaies se succèdent avec une régularité inquiétante qui implique en moyenne un nouveau cas tous les 5 jours depuis le début de l'année sur le territoire français.

Des opérations criminelles ciblées désormais organisées par des membres du grand banditisme, qui n'hésitent pas à violenter et mutiler leurs victimes afin d'obtenir l'accès à leurs portefeuilles. Et une nouvelle étape vers l'horreur vient encore d'être franchie avec ce récent cas d'enlèvement d'un enfant d'une dizaine d'années et sa mère.

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Des faits relatés par France Info qui ont débuté ce lundi matin - le 13 avril - lorsqu'un enlèvement à visé les 2 victimes à leur domicile situé en Bourgogne. Le but ? Réclamer une rançon de plusieurs centaines de milliers d'euros en cryptomonnaies au père de famille, identifié comme un entrepreneur dans le secteur.

De toute évidence, les malfaiteurs étaient une nouvelle fois très bien renseignés, à la fois sur le statut de leur cible, mais également - et cela semble beaucoup plus inquiétant - sur le montant de son portefeuille crypto. De quoi s'interroger sur la faille de sécurité qui a certainement permis d'obtenir ces informations sensibles.

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Une libération réalisée par le GIGN ce matin même

Selon les sources disponibles, il n'y a pas eu de versement de rançon. Au lieu de cela, les membres de la force d'intervention du GIGN ont réussi à localiser - grâce au véhicule des victimes - et libérer l'enfant et sa mère ce mardi 14 avril au matin, après une détention de plus de 20 heures au total qui les avait conduits dans une chambre d’hôtel du Val-de-Marne.

Une intervention saluée par le ministre de l'Intérieur en personne, Laurent Nuñez, sur le réseau X, qui ne manque pas de mentionner le travail de la gendarmerie nationale, mais également les nombreuses interpellations menées depuis quelques semaines en lien à ces nombreuses affaires d'extorsion crypto.

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Bravo aux enquêteurs de la gendarmerie pour les investigations menées pour retrouver au plus vite les victimes et au GIGN pour leur libération. Plusieurs mis en cause ont pu être interpellés dans cette affaire, faisant suite à une longue série d’interpellations dans d’autres dossiers menés dans le milieu des cryptomonnaies. L’enquête se poursuit.

Selon les sources proches du dossier, le GIGN aurait procédé à au moins 4 interpellations. Il reste maintenant à voir comment la Justice française va traiter ce nouveau dossier, alors que le cofondateur de Ledger, Eric Larchevêque, réclamait des condamnations exemplaires en février dernier.

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Source : France Info

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