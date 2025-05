Enlèvements crypto : un mystérieux commanditaire caché au Maroc ?

Plusieurs figures du secteur des cryptomonnaies ont été la cible d’enlèvements ultra-violents en France depuis le début de l'année. Derrière ces attaques, les enquêteurs entrevoient une même organisation criminelle. Un Franco-Marocain de 40 ans, retranché au Maroc, aurait commandité plusieurs d'entre eux en recrutant de jeunes exécutants prêts à tout pour quelques milliers d’euros.

Une série de kidnappings ciblant des entrepreneurs de la crypto

Depuis janvier, les affaires d'enlèvement ou de tentative de kidnapping visant des personnalités du monde des cryptos se succèdent. Le 21 janvier, David Balland, cofondateur de Ledger, a été enlevé près de Vierzon, dans le Cher. En janvier également, une tentative de kidnapping visant un fiscaliste possédant des cryptomonnaies a été déjouée près de Lyon.

Le 1er mai, le père d’un jeune investisseur en cryptos et poker en ligne, a été séquestré et mutilé. Moins de deux semaines plus tard, dans le XIe arrondissement, une tentative d’enlèvement a visé la fille du PDG de Paymium, plateforme française d’échange de cryptomonnaies. Et lundi dernier, un projet de rapt à Couëron, près de Nantes, a été déjoué in extremis. Tous ces cas ont un point commun : les victimes ou leurs proches évoluent dans l’univers des cryptomonnaies et sont exposées.

Les rançons réclamées atteignent des montants faramineux : dans le cas de David Balland, ses ravisseurs ont exigé près de 10 millions d’euros en bitcoin.

Les méthodes employées sont d’une extrême violence, avec des mutilations destinées à faire pression sur les proches et à accélérer les transferts de fonds.

Le Parisien révèle que l’analyse des portefeuilles numériques a permis d’identifier un suspect clé : un Franco-Marocain de 40 ans, résidant au Maroc. D’après les éléments de l’enquête, ce commanditaire présumé serait à la tête d’une organisation criminelle rodée, ou l'un de ces cerveaux. Il recruterait de jeunes exécutants en France, souvent âgés d’une vingtaine d’années, via des annonces sur les réseaux sociaux.

Un réseau très structuré

Afin de brouiller les pistes et protéger les cerveaux de l’organisation, les ravisseurs changent à chaque opération. Pourtant, la police a été capable de remonter la piste en analysant les transactions dans l’enquête sur le rapt de David Balland. Les ravisseurs avaient exigé près de 10 millions d’euros en bitcoins aux associés de la victime : afin d'éviter qu'il ne perde à nouveau un doigt, ils avaient transféré près de 3 millions.

La police a pu remonter la trace jusqu'à des portefeuilles numériques. Nos confrères précisent que « la majorité a pu être récupérée ultérieurement grâce à des manipulations techniques ».

Une perquisition menée par la section de recherches de Bourges a permis de découvrir une note listant plusieurs personnalités de l’écosystème crypto à kidnapper. Parmi elles figuraient David Balland et le père de l'investisseur qui a été enlevé, aux côtés des cibles liées à la tentative d’enlèvement dans le XIe arrondissement. Cette liste détaillait aussi les outils et véhicules à utiliser, ainsi que les procédures à suivre.

Grâce à cela, ces 26 et 27 mai 2025, les enquêteurs de la BRB ont interpellé une vingtaine de suspects, nés entre 2002 et 2009, qui s'apprêteraient à commettre des enlèvements.

Source : Le Parisien

