Cryptio lève 45 millions de dollars pour devenir le logiciel comptable crypto de référence

La startup parisienne Cryptio, qui développe un logiciel de comptabilité pour les cryptomonnaies, vient de boucler un tour de table de 45 millions de dollars en Série B, portée par une vague d'institutions financières qui adoptent les cryptos sans avoir les outils adaptés pour les gérer.

Quand les banques adoptent les cryptos… mais ne savent pas les compter

Quand une grande entreprise commence à acheter du Bitcoin, de l'Ether ou des stablecoins, elle se heurte rapidement à un problème concret : ses outils comptables classiques ne sont pas conçus pour ça. Un virement bancaire laisse une trace dans un relevé. Une transaction sur la blockchain, elle, est enregistrée dans un registre décentralisé, souvent réparti sur plusieurs plateformes, plusieurs portefeuilles, plusieurs réseaux. Réconcilier les comptes devient un casse-tête pour les équipes financières.

C'est précisément ce problème qu'Antoine Scalia a décidé de résoudre en lançant Cryptio il y a 8 ans. La start-up a ainsi développé un logiciel qui permet aux entreprises de suivre leurs avoirs en cryptomonnaies, peu importe où ils sont stockés, de gérer leurs prêts en crypto et de produire des rapports comptables conformes aux standards des auditeurs. Deloitte, EY, KPMG et PwC s'appuient déjà sur les données de la plateforme pour leurs procédures d'audit.

Cryptio compte aujourd'hui plus de 400 clients dans plus de 30 pays : Circle, Gemini, SG Forge (la filiale blockchain de la Société Générale), Securitize (la société qui gère l'infrastructure du fonds tokenisé BUIDL de BlackRock) et la filiale d'actifs numériques de la banque d'investissement japonaise Nomura. La plateforme a traité plus de 3 000 milliards de dollars de volume de transactions depuis sa création.

Et ce jeudi 12 mars 2026, Cryptio annonce un nouveau pas en avant dans ce projet : la levée de 45 millions de dollars dans un tour de table en Série B, clos il y a trois semaines. Le tour a été mené par BlackFin Capital Partners, fonds de capital-risque spécialisé dans la fintech en Europe, et Sentinel Global. Les fonds 1kx, BlueYard Capital, Alven et Ledger Cathay Capital ont également participé.

De nouveaux projets pour Cryptio

Au-delà de la comptabilité, Cryptio lance avec ce financement deux nouvelles applications : Loan Management, pour gérer les prêts en cryptomonnaies, et Treasury Management, pour piloter la trésorerie on-chain. L'idée est de devenir un ERP complet pour les institutions ; c'est-à-dire un logiciel central qui gère l'ensemble des opérations financières d'une entreprise, comme SAP ou Oracle le font pour les entreprises traditionnelles, mais adapté au monde des actifs numériques.

Sidra Pervaiz, vice-présidente principale de la comptabilité chez Securitize, explique ainsi la mission de Cryptio :

Alors que les marchés financiers explorent de plus en plus les titres tokenisés, il est essentiel de tenir des registres financiers précis et transparents, Cryptio assure une surveillance indépendante de l'offre de tokens et de leur cycle de vie – y compris la création, la destruction et les mouvements au niveau des portefeuilles – permettant ainsi le rapprochement entre les émissions sur la blockchain et les registres internes. Cette transparence est essentielle à mesure que les titres tokenisés se développent au sein des marchés financiers réglementés.

