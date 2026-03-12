Cryptio lève 45 millions de dollars pour devenir le logiciel comptable crypto de référence

La startup parisienne Cryptio, qui développe un logiciel de comptabilité pour les cryptomonnaies, vient de boucler un tour de table de 45 millions de dollars en Série B, portée par une vague d'institutions financières qui adoptent les cryptos sans avoir les outils adaptés pour les gérer.

le 12 mars 2026 à 14:15.

2 minutes de lecture

author image

Justine Ferrari

Cryptio lève 45 millions de dollars pour devenir le logiciel comptable crypto de référence

Quand les banques adoptent les cryptos… mais ne savent pas les compter

Quand une grande entreprise commence à acheter du Bitcoin, de l'Ether ou des stablecoins, elle se heurte rapidement à un problème concret : ses outils comptables classiques ne sont pas conçus pour ça. Un virement bancaire laisse une trace dans un relevé. Une transaction sur la blockchain, elle, est enregistrée dans un registre décentralisé, souvent réparti sur plusieurs plateformes, plusieurs portefeuilles, plusieurs réseaux. Réconcilier les comptes devient un casse-tête pour les équipes financières.

C'est précisément ce problème qu'Antoine Scalia a décidé de résoudre en lançant Cryptio il y a 8 ans. La start-up a ainsi développé un logiciel qui permet aux entreprises de suivre leurs avoirs en cryptomonnaies, peu importe où ils sont stockés, de gérer leurs prêts en crypto et de produire des rapports comptables conformes aux standards des auditeurs. Deloitte, EY, KPMG et PwC s'appuient déjà sur les données de la plateforme pour leurs procédures d'audit.

🪙 Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Cryptio compte aujourd'hui plus de 400 clients dans plus de 30 pays : Circle, Gemini, SG Forge (la filiale blockchain de la Société Générale), Securitize (la société qui gère l'infrastructure du fonds tokenisé BUIDL de BlackRock) et la filiale d'actifs numériques de la banque d'investissement japonaise Nomura. La plateforme a traité plus de 3 000 milliards de dollars de volume de transactions depuis sa création.

Et ce jeudi 12 mars 2026, Cryptio annonce un nouveau pas en avant dans ce projet : la levée de 45 millions de dollars dans un tour de table en Série B, clos il y a trois semaines. Le tour a été mené par BlackFin Capital Partners, fonds de capital-risque spécialisé dans la fintech en Europe, et Sentinel Global. Les fonds 1kx, BlueYard Capital, Alven et Ledger Cathay Capital ont également participé.

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

De nouveaux projets pour Cryptio

cryptio-equipe

Au-delà de la comptabilité, Cryptio lance avec ce financement deux nouvelles applications : Loan Management, pour gérer les prêts en cryptomonnaies, et Treasury Management, pour piloter la trésorerie on-chain. L'idée est de devenir un ERP complet pour les institutions ; c'est-à-dire un logiciel central qui gère l'ensemble des opérations financières d'une entreprise, comme SAP ou Oracle le font pour les entreprises traditionnelles, mais adapté au monde des actifs numériques.

Sidra Pervaiz, vice-présidente principale de la comptabilité chez Securitize, explique ainsi la mission de Cryptio :

blockquote icon

Alors que les marchés financiers explorent de plus en plus les titres tokenisés, il est essentiel de tenir des registres financiers précis et transparents, Cryptio assure une surveillance indépendante de l'offre de tokens et de leur cycle de vie – y compris la création, la destruction et les mouvements au niveau des portefeuilles – permettant ainsi le rapprochement entre les émissions sur la blockchain et les registres internes. Cette transparence est essentielle à mesure que les titres tokenisés se développent au sein des marchés financiers réglementés.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB
Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (en savoir plus)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Après une formation en journalisme, j’ai travaillé quelques années en presse généraliste avant de découvrir le monde de la finance personnelle et de la bourse. Tombée dans les cryptos depuis 2020, je suis particulièrement intéressée par le décryptage des actualités qui influencent les marchés cryptos. Mon objectif ? En apprendre toujours plus à mes lecteurs en fournissant l’information la plus précise et la plus juste possible.

Justine Ferrari

328 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur cryptomonnaie

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

 « Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube

« Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube

 Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

 Ce Bitcoin maximaliste capitule : « je n'apprécie pas les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser »

Ce Bitcoin maximaliste capitule : « je n'apprécie pas les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser »