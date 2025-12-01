25 millions d'euros en Bitcoin saisis : Cryptomixer démantelé par Europol, l'Allemagne et la Suisse

Les autorités suisses et allemandes ont mis hors service Cryptomixer, un service qui permettait d'effacer les traces sur la blockchain, accessible depuis 2016 et soupçonné d'avoir blanchi 1,3 milliard d'euros en Bitcoin. L'opération, soutenue par Europol du 24 au 28 novembre à Zurich, a débouché sur la saisie de 25 millions d'euros en Bitcoin et de trois serveurs.

Un service de blanchiment pour le cybercrime fermé

Après près de neuf ans d'activité, Cryptomixer vient d'être fermé grâce à une opération menée par les autorités allemandes et suisses, appuyées par Europol. Une opération d'envergure, car ce service aurait blanchi pendant toutes ces années pas moins de 1,3 milliard d'euros en bitcoin.

Le but de Cryptomixer était de rendre la traçabilité des Bitcoins quasi impossible. Il fonctionnait comme une plateforme hybride, disponible à la fois sur le clear web et le dark web. Son logiciel « mélangeait » les bitcoins de ses différents clients en les gardant durant des laps de temps aléatoires, avant de les redistribuer vers des adresses de destination à des moments, eux aussi, totalement hasardeux. Ainsi, il permettait de bloquer la traçabilité des fonds sur la blockchain, pourtant faite pour être traçable.

Selon les autorités, Cryptomixer était l'outil le plus privilégié des cybercriminels pour blanchir les produits de diverses activités illégales : trafic de drogue, trafic d'armes, attaques par ransomware ou encore fraude à la carte bancaire. De même, des groupes de ransomware s'appuyaient sur cette plateforme pour rendre intraçables les paiements de rançons.

Une fois passés par le mixer, les fonds des criminels rejoignaient ensuite les plateformes d'échange classiques où ils étaient convertis en euros, en dollars ou en d'autres cryptos, puis retirés via des distributeurs ou des virements bancaires classiques.

Une opération coordonnée par Europol

L'opération s'est déroulée du 24 au 28 novembre 2025 à Zurich, mobilisant la police municipale de Zurich, la police cantonale, le parquet zurichois, l'Office fédéral allemand de la police criminelle et le parquet général de Francfort-sur-le-Main. Europol a coordonné l'action via la Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), basée à La Haye, et a fourni un soutien sur place.

Bilan de l'opération : trois serveurs ont été saisis, le nom de domaine cryptomixer.io a été récupéré, et surtout, 25 millions d'euros en Bitcoin ont été gelés, accompagnés de 12 téraoctets de données. Le service a été fermé, le site de Cryptomixer affichant désormais une bannière de saisie.

Les enquêteurs vont maintenant éplucher ces données pour remonter la piste des opérateurs, mais aussi des utilisateurs du service.

Ce coup de filet a eu lieu deux ans et demi après la fermeture de ChipMixer en mars 2023, qui avait permis de mettre la main sur 44,2 millions d'euros en Bitcoin.

Source : Europol

