Les Etats-Unis retirent les cryptos de leur radar à risques, un virage à 180° face à l'Europe

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière américain (FSOC) a retiré les cryptomonnaies de sa liste des dangers potentiels pour le système financier, dans son rapport annuel publié le 11 décembre 2025. Un changement de cap qui contraste avec les avertissements de la Banque des règlements internationaux (BIS) et la réglementation stricte MiCA déployée en Europe.

Les cryptomonnaies effacées du rapport de risques américain

Dans chacun de ses rapports précédents, le FSOC (Conseil de surveillance de la stabilité financière américain) mentionnait les cryptomonnaies comme un risque potentiel pour le système financier. Ce conseil avait en effet été créé après la crise des subprimes de 2008, et avait pour but de détecter les menaces pesant sur l'économie américaine.

Ainsi, le document 2024, rédigé alors que Joe Biden était encore président, passait plusieurs pages à décrire les dangers des stablecoins ; et recommandait au Congrès d'encadrer les marchés spot. Le rapport 2025 est bien différent : il ne fait plus que 87 pages contre 140 l'an dernier, et ne contient plus aucune section « vulnérabilités » ni recommandation spécifique sur les actifs numériques.​

Scott Bessent, le secrétaire du Trésor des États-Unis, change complètement l'approche du FSOC dans sa lettre d'introduction :

Surveiller et traiter ces vulnérabilités, bien qu'important, ne suffit pas à garantir la stabilité financière.

Selon lui, la stabilité financière passe désormais par la croissance économique et non plus par la chasse aux risques potentiels.​ Cette nouvelle philosophie se traduit concrètement pour le secteur crypto : le rapport 2025 vante les atouts du secteur et affirme que l'utilisation des stablecoins en dollars « devrait soutenir le rôle du dollar américain dans le système financier international au cours de la prochaine décennie ».

L'Europe campe sur ses positions

En parallèle, l'Europe reste sur ses positions initiales par rapport aux cryptos. La Banque des règlements internationaux a publié en juin 2025 un avertissement à ce propos : les stablecoins « présentent des lacunes et, en l'absence de réglementation, constituent un risque pour la stabilité financière et la souveraineté monétaire » selon eux.

Le Comité de Bâle impose aux banques des exigences strictes sur leurs expositions aux crypto-actifs. L'Union européenne applique depuis septembre 2025 le règlement MiCA, parmi les cadres réglementaires les plus contraignants au monde pour les prestataires crypto. Une fracture réglementaire transatlantique qui pourrait accélérer la fuite des acteurs crypto vers les États-Unis, où l'administration Trump affiche son soutien à l'innovation dans la DeFi.

Source : Coindesk

