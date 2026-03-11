La Chine renforce son arsenal punitif pour les actes illégaux effectués en cryptomonnaies

La Cour suprême populaire de Chine a renforcé les peines s’appliquant aux personnes faisant un usage illégal des cryptomonnaies. La cible principale : les personnes utilisant les cryptos pour blanchir de l’argent ou effectuer des transferts internationaux non autorisés.

La Chine durcit ses sanctions pour les utilisations illicites de cryptomonnaies

En janvier dernier, une enquête de Chainalysis révélait que des réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise représentaient 20 % des transactions illicites en cryptomonnaies sur les 5 dernières années. Une information qui n’aura pas échappé à la Cour populaire suprême de Chine, qui renforce les pénalités appliquées à ceux qui souhaiteraient esquiver la loi.

Bien que les cryptomonnaies soient très contrôlées en Chine, celles-ci sont utilisées pour transférer d’importantes sommes d’argent en dehors de l’économie locale. C’est un problème pour Pékin, qui souhaite dissuader les contrevenants. Cet objectif a donc été souligné par le président de la Cour suprême, Zhang Jun, dans un rapport publié cette semaine.

La Chine semble renforcer sa politique anti-crypto ces derniers mois. Elle a récemment clarifié son positionnement en ce qui concerne les stablecoins et les real-world assets (RWA). Plus récemment, des rapports faisaient état de comptes bancaires bloqués pour avoir été utilisés pour acheter des cryptomonnaies.

La Chine n’est donc toujours pas un havre pour les cryptomonnaies… Mais sa politique est paradoxale. Si les canaux officiels sont pour ainsi dire inexistants, de vastes réseaux illicites continuent de faire usage de ce type d’actifs. Ce qui montre qu’au-delà du gouvernement, les cryptomonnaies séduisent localement.

Source : Sina

