France : Qwarks décroche l'agrément MiCA délivré par l'AMF

La société de gestion française Qwarks vient d’obtenir l’agrément PSCA délivré par l’AMF dans le cadre du règlement MiCA. Une étape majeure pour cet acteur spécialisé dans la diversification patrimoniale en crypto-actifs, qui rejoint le cercle restreint des sociétés françaises agréées au niveau européen.

Qwarks officiellement agréée PSCA sous le règlement MiCA

Marc Lécorché, cofondateur de Qwarks, a annoncé le 26 mai 2026 sur LinkedIn que sa société de gestion venait d’obtenir l’agrément Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) sous le numéro A2026-014.

Cette homologation, délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), valide la conformité de Qwarks au règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA), entré en application fin décembre 2024. L’agrément ouvre les portes du « passeport européen », qui permet à un acteur français de proposer ses services dans les 27 États membres de l’Union européenne.

Qwarks était déjà enregistrée comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) depuis octobre 2023. Le passage du PSAN au PSCA représente, selon Marc Lécorché, « une autre dimension » en matière d’exigences réglementaires, notamment sur les fonds propres, la cybersécurité et l’audit.

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Une société tournée vers les professionnels du patrimoine

Fondée en 2022 par Marc Lécorché, ancien gérant chez BNP Paribas puis chez Rothschild & Co, Qwarks propose une offre B2B destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux conseillers en investissements financiers et aux family offices. L’objectif est de leur fournir un mandat de gestion clé en main pour intégrer les crypto-actifs dans une allocation patrimoniale.

En janvier 2025, Qwarks avait déjà accéléré son développement en reprenant la clientèle d’Ouro Capital, ajoutant plus de 6 millions d’euros d’encours sous gestion à son portefeuille. Une opération qui illustrait déjà la dynamique de consolidation à l’œuvre sur le marché français.

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MiCA, un cap qui redessine le paysage français

L’agrément MiCA est devenu un sésame indispensable pour les acteurs européens du secteur. L’AMF a d’ailleurs rappelé en début d’année que les PSAN non conformes devront cesser leurs activités au 1er juillet 2026, accentuant la pression sur un écosystème en pleine mutation.

Qwarks rejoint ainsi un club encore restreint de sociétés françaises agréées, aux côtés de Coinhouse, Deskoin ou Circle France. Marc Lécorché y voit « un signal fort » de la montée en gamme du marché, où les standards montent et où les acteurs les moins solides disparaissent.

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