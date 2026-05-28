France : Qwarks décroche l'agrément MiCA délivré par l'AMF

La société de gestion française Qwarks vient d’obtenir l’agrément PSCA délivré par l’AMF dans le cadre du règlement MiCA. Une étape majeure pour cet acteur spécialisé dans la diversification patrimoniale en crypto-actifs, qui rejoint le cercle restreint des sociétés françaises agréées au niveau européen.

le 28 mai 2026 à 7:08.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

France : Qwarks décroche l'agrément MiCA délivré par l'AMF

Qwarks officiellement agréée PSCA sous le règlement MiCA

Marc Lécorché, cofondateur de Qwarks, a annoncé le 26 mai 2026 sur LinkedIn que sa société de gestion venait d’obtenir l’agrément Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) sous le numéro A2026-014.

Cette homologation, délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), valide la conformité de Qwarks au règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA), entré en application fin décembre 2024. L’agrément ouvre les portes du « passeport européen », qui permet à un acteur français de proposer ses services dans les 27 États membres de l’Union européenne.

Qwarks était déjà enregistrée comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) depuis octobre 2023. Le passage du PSAN au PSCA représente, selon Marc Lécorché, « une autre dimension » en matière d’exigences réglementaires, notamment sur les fonds propres, la cybersécurité et l’audit.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

Une société tournée vers les professionnels du patrimoine

Fondée en 2022 par Marc Lécorché, ancien gérant chez BNP Paribas puis chez Rothschild & Co, Qwarks propose une offre B2B destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux conseillers en investissements financiers et aux family offices. L’objectif est de leur fournir un mandat de gestion clé en main pour intégrer les crypto-actifs dans une allocation patrimoniale.

En janvier 2025, Qwarks avait déjà accéléré son développement en reprenant la clientèle d’Ouro Capital, ajoutant plus de 6 millions d’euros d’encours sous gestion à son portefeuille. Une opération qui illustrait déjà la dynamique de consolidation à l’œuvre sur le marché français.

👉 Notre sélection des meilleures formations crypto

MiCA, un cap qui redessine le paysage français

L’agrément MiCA est devenu un sésame indispensable pour les acteurs européens du secteur. L’AMF a d’ailleurs rappelé en début d’année que les PSAN non conformes devront cesser leurs activités au 1er juillet 2026, accentuant la pression sur un écosystème en pleine mutation.

Qwarks rejoint ainsi un club encore restreint de sociétés françaises agréées, aux côtés de Coinhouse, Deskoin ou Circle France. Marc Lécorché y voit « un signal fort » de la montée en gamme du marché, où les standards montent et où les acteurs les moins solides disparaissent.

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

690 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Régulation

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

La BCE dit non aux stablecoins en euros : une victoire pour la dollarisation numérique

La BCE dit non aux stablecoins en euros : une victoire pour la dollarisation numérique

 Un mineur de l’ère Satoshi déplace 2 650 BTC, soit 200 millions de dollars : faut-il s’inquiéter pour le prix du Bitcoin ?

Un mineur de l’ère Satoshi déplace 2 650 BTC, soit 200 millions de dollars : faut-il s’inquiéter pour le prix du Bitcoin ?

 ETF crypto : Bitcoin et Ethereum affichent 1,5 milliard de sorties alors que XRP, SOL et HYPE restent dans le vert

ETF crypto : Bitcoin et Ethereum affichent 1,5 milliard de sorties alors que XRP, SOL et HYPE restent dans le vert

 L'une des plus grandes banques américaines abandonne Solana et Ethereum au profit du Bitcoin

L'une des plus grandes banques américaines abandonne Solana et Ethereum au profit du Bitcoin