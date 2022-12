Les meilleures formations crypto en 2022 pour devenir un expert du marché

Vous souhaitez découvrir les cryptomonnaies ou simplement approfondir vos connaissances dans l'univers crypto ? Découvrez comment vous former facilement aux cryptomonnaies, et quelles sont les solutions existantes aujourd'hui pour bénéficier d'une formation solide sur la blockchain et les cryptos.

À l'ère d'Internet et dans une optique de démocratisation croissante, qui profitera d'ailleurs autant à l'écosystème des cryptomonnaies lui-même qu'à ses futurs adeptes, de nombreuses solutions existent aujourd'hui pour se former facilement aux cryptomonnaies.

Que ce soit grâce à du contenu écrit, audiovisuel ou même interactif, il est possible de trouver différentes formations crypto faciles et gratuites. Ces dernières débouchent de facto sur la technologie de la blockchain, puis celle de la finance décentralisée (DeFi) ou celle des tokens non fongibles (NFT), voire même l'étude de la philosophie du Bitcoin (BTC), ce qui nous ramène à la genèse de tout l'écosystème.

Les différentes formations crypto disponibles en 2022 :



Nom de la formation Prix de la formation Difficulté Y accéder Grille Pain / Cryptoast Premium 49 € par mois Tous niveaux Accéder à Cryptoast Premium Formations Cryptoast Gratuit Tous niveaux Accéder aux formations Cryptoast Alyra 3 996,40 € (éligible CPF) Tous niveaux Accéder à Alyra

Commencer par les bases

Il convient, comme pour tout apprentissage, de commencer par les bases. Cryptoast ayant avant tout été pensé pour répondre aux problématiques des novices dans l'univers des cryptomonnaies, nous avons rédigé plusieurs centaines d'articles vous permettant de vous former gratuitement aux cryptomonnaies :

Notre lexique de la blockchain et des cryptomonnaies : lorsque l'on débute dans les cryptomonnaies et la blockchain, nous sommes amenés à découvrir des mots et tout un champ lexical jamais entendu auparavant, et majoritairement en anglais, ce qui peut s'avérer déroutant au premier abord. Grâce à ce lexique, vous pourrez comprendre de la façon la plus simplifiée possible ce que signifie chaque terme propre aux cryptomonnaies .

. Comprendre ce que sont les cryptomonnaies : avant de vouloir investir ou de vouloir approfondir dans les cryptomonnaies, il est essentiel de comprendre les bases de leur fonctionnement. À cet effet, nous avons rédigé un article dédié ainsi qu'une vidéo explicative de moins de dix minutes.

: avant de vouloir investir ou de vouloir approfondir dans les cryptomonnaies, il est essentiel de comprendre les bases de leur fonctionnement. À cet effet, nous avons rédigé un article dédié ainsi qu'une vidéo explicative de moins de dix minutes. Notre guide pour stocker et sécuriser vos cryptomonnaies. Effectivement, la finance décentralisée est remplie d'opportunités alléchantes, mais elle comporte autant de dangers potentiels pour vos fonds. Gardez toujours le fameux adage « not your keys, not your coins » à l'esprit.

Lire notre présentation de Binance, la plateforme d'échange de référence de l'univers des cryptomonnaies qui propose une interface ultra simplifiée ainsi qu'un accompagnement pour vous permettre d'acheter vos premières cryptomonnaies facilement.

Notre bibliothèque d'articles et de vidéos

Avec plus de 5 ans d'expérience dans le traitement de l'actualité des cryptomonnaies, mais également du développement d'outils et de contenus pour s'y former, Cryptoast possède aujourd'hui une large bibliothèque de contenus pour approfondir vos connaissances.

À ce titre, nous vous invitons à découvrir notre section « Formations » aux cryptomonnaies, où vous pourrez creuser davantage différents sujets en classant nos articles par catégorie (DeFi, sécurité, Bitcoin, Ethereum, minage, fiscalité, etc.) ou par difficulté (facile, moyen et difficile).

Par la suite et après avoir commencé à explorer cet univers, certains projets, que ce soit des protocoles, des blockchains ou autres, devraient commencer à attirer votre attention. Afin de vous aider à y voir plus clair et vous permettre d'avoir accès à un contenu technique vulgarisé, nous rédigeons et actualisons notre section « Fiches crypto » de façon régulière.

La plupart de ce contenu est également retranscrit et présenté à travers notre chaine YouTube, sur laquelle vous pourrez retrouver, entre autres, nos Récap' Crypto hebdomadaires, les analyses de marché de Vincent Ganne, des interviews avec des acteurs de l'écosystème, mais également des vidéos explicatives pour que vous puissiez vous former facilement et gratuitement aux cryptomonnaies.

Vous pouvez également retrouver notre livre « Bitcoin et autres cryptomonnaies » publié aux éditions Larousse, sur de nombreux sites tels qu'Amazon, la FNAC ou Cultura, voire même directement chez votre libraire. Ce guide clair et accessible de 160 pages vous donnera toutes les clés pour comprendre le Bitcoin, la blockchain et les cryptomonnaies ainsi que des conseils pour investir en minimisant les risques.

Approfondir ses connaissances en crypto avec le Grille-Pain et Cryptoast Premium

Une fois les bases acquises, il faut faire le saut dans le grand bain ! Et cela peut s'avérer assez intimidant de prime abord.

C'est précisément pour répondre à cela que Cryptoast a mis en place le Grille-Pain, un groupe premium d'accompagnement, d'entraide et d'analyse totalement dédié à l'univers des cryptomonnaies et vous permettant de débuter sereinement dans la crypto.

Le Grille-Pain est composé de plusieurs offres, notamment notre groupe Discord premium qui propose, entre autres :

Du contenu exclusif et pertinent pour vous aider à investir intelligemment dans les cryptomonnaies ;

; Des analyses fondamentales pour comprendre l'intérêt et le fonctionnement des différents projets crypto afin de ne louper aucune opportunité d'investissement ;

; Des analyses on-chain par nos experts , ainsi que les outils et les conseils pour appréhender et anticiper les mouvements de prix ;

, ainsi que les outils et les conseils pour appréhender et anticiper les mouvements de prix ; Des analyses de marché quotidiennes de notre expert du marché des cryptomonnaies Vincent Ganne ;

; Des échanges en temps réel avec la communauté du Grille-Pain et nos différents experts grâce aux salons Discord ;

du Grille-Pain et nos différents experts grâce aux salons Discord ; Des interviews exclusives de personnalités de l'écosystème crypto et des présentations de projets novateurs avec leurs créateurs ;

de personnalités de l'écosystème crypto et des présentations de projets novateurs avec leurs créateurs ; Les stratégies d'investissement de nos experts et la composition de leur portefeuille ;

et la composition de leur portefeuille ; Et bien d'autres avantages.

Au-delà de notre groupe Discord, nous proposons actuellement 2 formations individualisées : une formation « Découverte » et une formation « DeFi ». Dans les 2 cas, il s'agit de formations approfondies vous permettant de découvrir, de pratiquer et de synthétiser chacune d'entre elles, le tout avec un seul objectif : vous former solidement aux cryptomonnaies.

Vous pourrez également y trouver les projets coup de cœur de nos experts ainsi que plusieurs heures de vidéos explicatives. Chacune de ces formations est certifiante et vous permettra de vérifier vos acquis.

Vous souhaitez faire vos premiers pas tranquillement ? Consultez le parcours Web3 du Grille-Pain pour poser le pied à l'étrier et avancer à votre rythme dans l'univers des cryptomonnaies.

De plus, vous pouvez avoir un aperçu de tous les contenus proposés et accessibles aux membres actuels et futurs ici.

Alyra : des formations de consultant blockchain et spécialiste DeFi

Comme nous l'expliquions dans l'un de nos articles, le marché de l'emploi relatif à la blockchain connaît une croissance exponentielle, et parmi les métiers concernés, ceux de développeur et d'ingénieur blockchain sont les plus populaires.

Véritable niche technologique, la blockchain offre aujourd'hui des opportunités d'emploi attractives, tant au niveau de la rémunération bien supérieure à celles observées dans le milieu de la technologie en général qu'au confort des postes, très souvent proposés en distanciel, permettant ainsi à la plupart des employés du secteur de profiter d'un emploi du temps flexible.

Nous le disions précédemment, le secteur de la blockchain est encore très peu diplômant en raison de son arrivée récente sur le marché de l'emploi. Ainsi, des solutions comme Alyra se sont naturellement développées et permettent à tout un chacun de se constituer un bagage de connaissances et de savoir-faire solide.

L'école en ligne Alyra propose par exemple un diplôme de formation de consultant blockchain. Un programme complet pour les entrepreneurs, les professionnels ou plus simplement les passionnés qui souhaitent maîtriser la blockchain sur le bout des doigts.

Cette formation de consultant blockchain comporte, entre autres, plus de 60 heures de cours en vidéo, 40 tests de connaissances et plus de 100 heures de contenu audiovisuel avec des experts de l'écosystème blockchain. À l'issue de sa formation, l'élève diplômé sera capable, en synthèse, de piloter un projet d'innovation blockchain au sein d'une organisation et d'accompagner son développement.

Alyra propose également une formation diplômante sur la DeFi ainsi qu'un module de spécialisation vous permettant de créer votre première collection de NFT grâce à un accompagnement par des professionnels. Précisons que la formation DeFi ne nécessite aucune connaissances préalables et que les cours dispensés par Alyra mêlent ingénieusement théorie et pratique.

Après avoir mené à bien sa formation, l'apprenant sera capable d'optimiser la gestion de trésorerie d'une entreprise et de développer une activité innovante centrée sur la blockchain, le tout après avoir assimilé toutes les connaissances relatives à la finance décentralisée.

De surcroît, il vous est possible de régler votre formation au sein de l'école Alyra grâce à votre compte de formation (CPF), grâce à un OPérateur de COmpétences (OPCO) si vous êtes salarié, ou bien avec l'aide de Pôle Emploi si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi. Pour en savoir plus sur les possibilités de financement offertes par Alyra, nous vous invitons à lire leur page dédiée.

Et surtout, si le milieu de la blockchain vous attire mais que vous ne pensez pas avoir les compétences nécessaires, ne doutez pas de vous : selon une étude de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain (FFPB), 56 % des personnes travaillant dans le secteur de la blockchain ne possèdent pas de formation initiale dans ce domaine.

👉 Découvrez notre présentation complète de l'école Alyra

