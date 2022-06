L'école Alyra : votre formation au cœur même de la blockchain

Cet article est écrit en partenariat avec Alyra (en savoir plus)

Alyra, l'école française de la blockchain

Blockchain, cryptomonnaies, décentralisation ou encore Bitcoin (BTC) : des termes que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, mais qui prennent une place de plus en plus importante dans le système traditionnel.

Au-delà de son intérêt spéculatif, notamment via la finance décentralisée (DeFi), la blockchain reste avant tout une technologie. Et une technologie qui attire l'attention de manière croissante, bien au-delà du seul écosystème des cryptomonnaies.

La demande des professionnels pour la technologie blockchain ne fait que croître d'année en année, et les chiffres sont sans équivoques : selon la plateforme LinkedIn, les offres de poste dans ce domaine ont augmenté de 395 % aux États-Unis de 2020 à 2021, là où les offres relatives à des activités liées à la technologie blockchain ont augmenté de 98 % sur la même période.

Mais la France n'est pas en reste, c'est pourquoi l'Hexagone accueille un nombre croissant d'entreprises et de licornes spécialisées dans la blockchain, à l'instar de Ledger, Sorare, Bitstack ou encore Acinq.

Conscient de l'enjeu que pose désormais la blockchain, Jérémy Wauquier, qui a su s'entourer de passionnés du milieu bénéficiant d'une forte expérience, a fondé l'école Alyra afin de pouvoir proposer des formations à la technologie de la blockchain de façon flexible et à distance.

Assurées par des professionnels bénéficiant d'une expérience concrète dans la blockchain, ces formations sont également finançables via de nombreux organismes, notamment via le compte de formation (CPF) ou Pôle Emploi.

De plus, Alyra propose plusieurs solutions de paiement, et il est possible à ce titre d'étaler le financement de sa formation sur une certaine durée, voire même de la payer en Bitcoin (BTC) ou en Ether (ETH).

Aussi, suite à la formation choisie, l'élève bénéficiera d'un accès à vie à cette dernière ainsi qu'à ses mises à jour, mais surtout, il aura obtenu un certificat émis par EvidenZ, une référence dans la certification des métiers de la blockchain.

Les 3 formations proposées par Alyra

Alyra, en tant que première école française spécialisée dans la blockchain, propose plusieurs parcours de formation : consultant blockchain, développeur blockchain ou encore finance décentralisée.

Suite à sa formation, l'apprenant devra être capable de définir et proposer la mise en œuvre d'un projet d'innovation blockchain fictif et de présenter un court mémoire devant un jury externe issu de l'écosystème blockchain (principalement en France mais pas seulement) afin de faire valider ses compétences.

Voyons en détail les 3 formations actuellement proposées par Alyra et les domaines de compétence qu'elles couvrent.

La formation de consultant blockchain

Que vous soyez jeune diplômé, entrepreneur, dirigeant, ou si vous souhaitez simplement devenir un professionnel de référence pour aider les entreprises à transiter vers la blockchain, alors cette formation vous conviendra.

L'un des avantages de cette formation est qu'elle ne nécessite pas de connaissance préalable à propos de l'univers de la blockchain, bien qu'il soit tout à fait possible de contacter Alyra afin d'effectuer une mise à niveau avant de débuter.

Tout au long de son apprentissage, l'élève va acquérir les connaissances nécessaires afin d'être capable de répondre aux éventuelles problématiques qu'il pourrait rencontrer dans sa vie professionnelle.

La formation de consultant blockchain est très complète, puisqu'elle permet de balayer l'ensemble des sujets relatifs à l'écosystème, en débutant par un module introductif d'une semaine, puis en explorant les fondamentaux, aussi bien Bitcoin et Ethereum que les protocoles et les réseaux permissionnés.

Aussi, en tant que consultant blockchain, il est nécessaire de connaître les cas d'usage de la blockchain, c'est pourquoi des modules portant sur les blockchains publiques, les innovations et les solutions de marché sont également au programme.

À l'issue de cette formation, l'élève diplômé sera capable, en synthèse, de piloter un projet d'innovation blockchain au sein d'une organisation et d'accompagner son développement.

Enfin, précisons qu'il ne s'agit pas de simples cours à lire en ligne, mais bel et bien d'un accompagnement évolutif et vivant. De nouveaux contenus sont ajoutés chaque semaine de la formation et des conférences participatives ont lieu tous les jeudis avec des professionnels du secteur, afin que les apprenants puissent « toucher » de vrais projets.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 96 heures, soit 8h / semaine ;

: 96 heures, soit 8h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 En savoir plus sur la formation de consultant blockchain

La formation de développeur blockchain

Portée sur l'aspect technique de la blockchain, la formation de développeur se déroule sur 12 semaines et s'adresse à des personnes qui ont déjà de bonnes bases en développement informatique.

En effet, cette formation est structurée afin de permettre à des personnes déjà développeurs d'apprendre à maîtriser toute la stack technique de développement Web3, de la création de smart contracts sur Ethereum à la mise en place d'une application décentralisée (dApp) complète, respectant les bonnes pratiques de sécurité et de CI/CD.

Lors de la rentrée, l'apprenant fera la rencontre de sa promotion avec qui il travaillera pendant 12 semaines. Les lives tous les mardis, mercredi et jeudi soir viendront rythmer la semaine, complétés par une plateforme d'apprentissage en ligne qui permettra à l'élève de poser des questions aux formateurs.

Les lives sont proposés en replay dès le lendemain pour revoir les notions abordées ou pour rattraper un live loupé.

L'apport régulier de nouveaux contenus, de discussion avec des experts et professionnels du milieu, mais aussi la mise à l'épreuve via une pratique régulière, rendront l'expérience d'apprentissage aussi riche que valorisante et valorisée.

Le développeur blockchain sera capable, à l'issue de la formation, d'expliquer en détail ce qu'est la technologie blockchain, mais surtout de coder et publier des smart contracts après avoir acquis les différents concepts relatifs à la blockchain Ethereum.

Ici, l’objectif in fine pour l’apprenant est d’être capable de déployer une application décentralisée sur Ethereum grâce à l’imbrication de plusieurs smart contracts.

L’élève sera capable de maîtriser des outils de développement tels que Truffle, une référence dans l’écriture et le test de smart contracts, ou encore l’environnement de développement Hardhat structuré autour du langage Solidity.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 120 heures, soit 10h / semaine ;

: 120 heures, soit 10h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 En savoir plus sur la formation de développeur blockchain d'Alyra

La formation sur la finance décentralisée (DeFi)

Ouverte à tous sans qu'aucune compétence de base ne soit requise, la formation dédiée à la finance décentralisée permet aux apprenants d'appréhender les opportunités des différents protocoles présents sur les blockchains, en mêlant à la fois théorie et pratique.

Les cours permettent de faire le tour de la DeFi en explorant de A à Z ce que c'est et ce que cela implique : les enjeux de la décentralisation, la logique des protocoles, les mécanismes disruptifs de la DeFi vis-à-vis de la finance traditionnelle, les cartes de crédit crypto, etc.

Toujours dans une optique d'aller au-delà de la simple théorie et de mettre les connaissances des élèves en pratique, la formation DeFi d'Alyra permet aussi à l'apprenant de se familiariser avec les fondamentaux que sont le yield farming, le lending, le borrowing, la GameFi ou encore les wallets décentralisés.

Axé sur l'entraide, ce programme permet à l'apprenant d'échanger avec la communauté d'Alyra via différents salons de la plateforme. De plus, un formateur est disponible tout au long de la formation afin de répondre à toutes les problématiques éventuellement rencontrées.

Après avoir mené à bien sa formation, l'apprenant sera capable d'optimiser la gestion de trésorerie d'une entreprise et de développer une activité innovante centrée sur la blockchain, le tout après avoir assimilé toutes les connaissances relatives à la finance décentralisée.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 96 heures, soit 8h / semaine ;

: 96 heures, soit 8h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 En savoir plus sur la formation DeFi d'Alyra

Comment financer sa formation Alyra ?

Avec un coût de formation avoisinant les 4 000 euros, l'école Alyra propose plusieurs types de financement, notamment en fonction du statut professionnel de l'apprenant.

Notez que pour tous les statuts professionnels énoncés ci-dessous, il est possible d'utiliser le solde de votre compte de formation (CPF) pour financer votre formation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la formation de consultant blockchain, de développeur blockchain Ethereum et celle dédiée à la finance décentralisée directement sur le site du CPF.

Pour les 3 situations évoquées ci-après, il est également possible de régler l'intégralité du financement avec vos fonds propres ou directement en cryptomonnaies (BTC ou ETH).

Sinon, voici les possibilités propres à chaque statut :

Salarié : possibilité de financer la formation choisie via un OPérateur de COmpétences (OPCO) ;

: possibilité de financer la formation choisie via un OPérateur de COmpétences (OPCO) ; Demandeur d'emploi : possibilité de faire financer la formation choisie par Pôle emploi après acceptation du dossier présenté, auquel cas il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un conseiller et de témoigner du sérieux de la démarche. Il est également possible de faire financer la formation via une aide régionale ;

: possibilité de faire financer la formation choisie par Pôle emploi après acceptation du dossier présenté, auquel cas il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un conseiller et de témoigner du sérieux de la démarche. Il est également possible de faire financer la formation via une aide régionale ; Indépendant : pas d'aide spécifique (hormis CPF).

Notez que si vous parvenez à obtenir une promesse d'embauche auprès d'une entreprise, la formation de votre choix peut être entièrement prise en charge via une Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle (POEI) ou via l'AIRE de la Région Île-de-France. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec Alyra qui saura vous accompagner pour effectuer les démarches nécessaires.

Notre avis sur l'école Alyra

Dans une période où les cryptomonnaies et plus largement la technologie de la blockchain prennent une place absolument considérable au sein des marchés et des entreprises, les postes en lien avec ces milieux connaissent un essor conséquent.

Ainsi, il peut être particulièrement intéressant d'obtenir une certification pour la blockchain, que ce soit pour trouver un emploi ou pour être capable d'accompagner son entreprise afin qu'elle soit capable de bénéficier des technologies que cela comprend.

On appréciera la flexibilité d'Alyra, son parcours rythmé par des interventions de professionnels en live, l'accès à vie à des formations constamment mises à jour, ainsi que la possibilité de financer sa formation notamment via le CPF.

Victime de son succès, la prochaine plage de formation pour devenir développeur blockchain est déjà complète pour cette année, mais il est encore possible de s'inscrire pour la prochaine session de consultant blockchain, ou encore pour celle concernant la DeFi. Cet ensemble de sessions, baptisé « Rinkeby », débutera à partir du 26 septembre 2022.

Afin de présenter plus en détail ses programmes, Alyra organise un webinaire gratuit le lundi 20 juin à 18h30, mais également afin de fournir des informations sur les métiers de la blockchain tels que les possibilités de salaire, l'état de l'emploi dans ce milieu et son avenir, etc. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire si vous souhaitez y participer. Une autre session aura lieu le mercredi 13 juillet.

Alyra organise également des webinaires dédiés selon le parcours, prévus le 28 juillet prochain et fin août / début septembre. Pour connaître les dates des prochains webinaires, nous vous invitons à suivre Alyra sur ses différents réseaux sociaux.

👉 Si vous avez d'autres questions ou que vous êtes intéressé, Alyra propose des rendez-vous téléphoniques pour que vous disposiez de toutes les informations nécessaires

Réseaux sociaux & liens utiles

