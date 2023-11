Alyra : démarrez 2024 avec une formation de qualité dans la blockchain ou l'intelligence artificielle (IA)

Ne loupez pas le tournant de la blockchain et de l'intelligence artificielle (IA), grands enjeux de notre époque, grâce aux formations dispensées par l'école Alyra à partir de janvier 2024. Sa nouvelle session Lovelace intègre un total de 6 formations sur ces technologies désormais fondamentales. Ces dernières sont destinées à tous les profils et sont finançables de nombreuses façons.

Vous souhaitez prendre le virage de l'intelligence artificielle (IA) et de la blockchain, grandes tendances de notre époque ? L'école Alyra, établissement de formation réputé pour ses formations portant sur le Web3, dévoile « Lovelace », sa prochaine session de formations.

Celle-ci débutera entre le 22 et le 29 janvier prochain en fonction de la formation choisie. Que vous soyez professionnel, entrepreneur, salarié en quête de reconversion ou simple passionné, vous pouvez rejoindre l'une des 6 formations à venir de l'école Alyra, dont 4 évoluent dans le secteur de la blockchain et 2 dans celui de l'intelligence artificielle.

Concernant les formations d'Alyra portant sur l'écosystème Web3, ces dernières se présentent comme suit :

Conseil Blockchain : Élevez votre connaissance en blockchain en seulement 12 semaines. Embarquez pour le monde professionnel avec une compétence approfondie, sans nécessiter un background de développeur ;

: Élevez votre connaissance en blockchain en seulement 12 semaines. Embarquez pour le monde professionnel avec une compétence approfondie, sans nécessiter un background de développeur ; Développement Blockchain : Destinée à ceux qui aspirent à maîtriser le développement d'applications décentralisées (dApps) à partir de zéro et à les déployer efficacement sur la blockchain Ethereum ;

: Destinée à ceux qui aspirent à maîtriser le développement d'applications décentralisées (dApps) à partir de zéro et à les déployer efficacement sur la blockchain Ethereum ; Finance Décentralisée : Maximisez les avantages de la finance décentralisée (DeFi) de manière professionnelle. Comprenez les risques qui y sont associés et optimisez les bénéfices inhérents à cette nouvelle ère financière ;

: Maximisez les avantages de la finance décentralisée (DeFi) de manière professionnelle. Comprenez les risques qui y sont associés et optimisez les bénéfices inhérents à cette nouvelle ère financière ; Tokenomics : En partenariat exclusif avec Nomiks, leader européen dans le domaine, la toute dernière offre de formation révolutionnaire d'Alyra vous permettra de maîtriser les outils de simulation et la théorie des tokens, ouvrant ainsi la voie à la conception d'« économies en boucle fermée » pertinentes.

Et pour les 2 formations d'Alyra portant sur l'intelligence artificielle :

Consultant IA : Un programme destiné à ceux et celles qui ambitionnent de diriger, gérer, ou conseiller des projets intégrant l'IA. L'objectif est de vous doter de toutes les compétences nécessaires pour maîtriser cette technologie d'avenir et rester en avance sur les évolutions futures ;

: Un programme destiné à ceux et celles qui ambitionnent de diriger, gérer, ou conseiller des projets intégrant l'IA. L'objectif est de vous doter de toutes les compétences nécessaires pour maîtriser cette technologie d'avenir et rester en avance sur les évolutions futures ; Développement IA : Une formation conçue pour ceux et celles désirant développer, entraîner et déployer des projets liés à l'IA. Vous acquerrez des compétences avancées en deep learning, une expertise dans la gestion des principaux biais lors des entraînements, ainsi que la maîtrise des bibliothèques les plus utilisées dans le secteur.

Comment se déroulent les formations proposées par Alyra ?

Les formations dispensées par l'école Alyra sont proposées à 100 % en ligne afin de garantir une flexibilité maximale auprès de l'ensemble des apprenants. Les cours présentés intègrent des contenus préenregistrés de qualité, alliés à des sessions en direct avec les formateurs de l'école et souvent agrémentées par la présence de professionnels du secteur.

Une bibliothèque de contenus continuellement enrichie est également mise à disposition des élèves afin qu'ils puissent trouver des réponses qualitatives à leurs questions en toute autonomie.

Alyra, c'est également un réseau extrêmement dynamique qui se matérialise d'une part de manière virtuelle à travers le serveur Discord de son école, accessible aux anciens comme aux nouveaux élèves, et d'autre part via « Alumni », une initiative d'Alyra permettant aux élèves de l'école de se rencontrer à travers des événements régionaux pour se bâtir un réseau solide et échanger.

Première école spécialisée dans la blockchain en France, Alyra a déjà formé plus de 1 700 apprenants, dont une grande partie évolue désormais dans des entreprises de premier plan de l'écosystème telles que Meria, Coinhouse, Blockchain Partner by KPMG, Consensys, RealT, The Sandbox, IBM, Bpifrance, voire même au sein de la Banque de France et bien d'autres encore.

Une fois leur formation finalisée, d'autres apprenants ont fait le choix de lancer leur propre startup à l'instar d'Allfeat, qui a mis en place la première blockchain intégralement pensée pour l'univers musical après une levée de fonds réussie. D'autres se dirigent vers des incubateurs de premier plan à l'instar de Cube3 afin de faire évoluer leur projet dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, Alyra propose de nombreuses solutions de financement pour ses différentes formations, notamment via le compte personnel de formation (CPF), les OPCO, Pôle Emploi ou encore le FIFPL.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que propose Alyra ? L'école organise un webinaire le lundi 27 novembre à 18h00 pour les parcours relatifs à la blockchain et un autre le mercredi 29 novembre à 18h00 pour présenter le parcours sur l'intelligence artificielle.

Enfin, sachez qu'une offre spéciale est d'ores et déjà prévue pour tous ceux s'inscrivant à l'une des formations de l'école Alyra avant le 3 décembre.

