Pascal Tallarida, fondateur de Jarvis Network, devient le référent de la formation DeFi d'Alyra

Pascal Tallarida, le fondateur de Jarvis Network, rejoint les rangs de l'école Alyra pour former les futurs spécialistes de la finance décentralisée (DeFi) dans la sphère francophone. Cette formation offre le tour d'horizon le plus complet et approfondi ayant jamais été réalisé sur l'ensemble de l'écosystème DeFi.

