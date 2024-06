Focus sur 3 startups Web3 françaises fondées par des anciens étudiants d'Alyra, l'école de la blockchain

La France demeure un terreau fertile pour les pionniers du Web3 et cette dynamique est loin de s'essouffler. Grâce à l'appui d'Alyra, l'école de l'innovation de référence, de nombreux projets passent de la phase d'idéation à la création. Voici les portraits de 3 startups dont les fondateurs ont été formés à la blockchain sur les bancs de l'école Alyra.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Alyra (en savoir plus)

Hashguard : la plateforme de stockage cloud décentralisé

Hashguard est une solution de stockage cloud décentralisée qui redonne aux utilisateurs le contrôle de leurs données.

Hashguard se compare à un OneDrive décentralisé : une solution facile d’utilisation qui respecte la vie privée des utilisateurs grâce à 2 technologies principales :

La blockchain dans son ensemble ;

L’account abstraction avec Cometh qui facilite l’accès aux applications Web3.

En phase de bêta depuis mars 2024 à l’heure de l’écriture de ces lignes, la plateforme Hashguard sera prochainement accessible gratuitement pour les particuliers.

Hashguard entend également proposer sa solution de stockage décentralisé aux professionnels afin de répondre aux problématiques de cybersécurité via des solutions de stockage à chaud, à froid, hybride, et de backup chiffré.

Hashguard : les évolutions à venir

Depuis son intégration au sein de l’incubateur de start-ups Web3 français Cube3 en octobre 2023, l’équipe Hashguard travaille au développement de sa solution de stockage décentralisé dans un environnement propice aux opportunités et à un développement à plus grande échelle.

Hashguard est actuellement déployé sur la blockchain Ethereum et travaille au développement de sa propre infrastructure de stockage décentralisé sur la blockchain Nephele Labs.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

L’équipe fondatrice de Hashguard

Le projet Hashguard a vu le jour en mai 2022 dans le cadre de la formation blockchain proposée par Alyra. Actuellement, l’équipe Hashguard est composée de 5 membres, dont 4 alumnis Alyra :

Les réseaux sociaux d'Hashguard

SlotR, la plateforme de location saisonnière de courte durée

SlotR est la 1ère plateforme de location saisonnière de courte durée équitable. Grâce au Web3, SlotR propose un modèle de redistribution juste de la valeur entre l’ensemble des acteurs de l’industrie du tourisme : voyageurs, propriétaires particuliers et professionnels, collectivités territoriales et offices de tourisme.

SlotR offre un modèle gagnant-gagnant grâce à la technologie blockchain et à des fonctionnalités innovantes qui permettent notamment :

3 fois moins de frais de service par rapport aux plateformes de location saisonnière standards ;

0 % de frais de service prélevés sur le revenu locatif des propriétaires ;

La perception de la taxe de séjour de manière simple et directe par les collectivités territoriales et offices de tourisme.

D’autres solutions innovantes sont à venir sur SlotR afin de proposer une alternative aux plateformes actuelles sur lesquelles la valeur est concentrée entre peu de mains.

SlotR : Les évolutions à venir

En plus des problématiques économiques auxquelles répond la plateforme, SlotR entend faciliter la transition numérique du secteur touristique via de nouvelles fonctionnalités développées sur la blockchain. Parmi les évolutions à venir :

La possibilité pour un voyageur de revendre un séjour non remboursable directement sur SlotR ;

Une solution de paiement partagé pour les groupes de voyageurs ;

Un programme de fidélité avec des badges exclusifs pour les 1 000 premiers voyageurs, puis un programme de fidélité en partenariat avec les offices de tourisme et organisateurs d’événements ;

La création de services et produits Web3 pour promouvoir les territoires (gamification, NFT, programme de fidélité, etc.) ;

Un chatbot alimenté par les données des offices de tourisme afin de faciliter les recherches des utilisateurs.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

L’équipe fondatrice de SlotR

Le projet SlotR a été créé en 2022 par Clément Vergnolle et David Ferreira au cours de leur formation blockchain suivie chez Alyra. Les 2 co-fondateurs mêlent leur expérience respective dans le commerce international ainsi que dans le marketing et l’entrepreneuriat afin de faire grandir cette plateforme qui met le Web3 au service de problématiques du monde réel et du monde du tourisme de courte durée.

Les réseaux sociaux de SlotR

Allfeat, une blockchain de layer 1 dédiée à la musique

Allfeat est une blockchain de layer 1 EVM-compatible qui permet de développer des applications décentralisées (dApp) interopérables destinées à tous les acteurs de l’industrie musicale.

En effet, Allfeat développe une solution innovante pour améliorer le modèle économique de l’industrie de la musique, notamment avec une monétisation plus juste et une meilleure sécurisation des productions artistiques.

Après 3 ans en devnet puis en testnet, 13 dApps consacrées à plusieurs activités fondamentales de l’industrie musicale ont vu le jour sur Allfeat, notamment pour :

La gestion des droits d'auteur ;

La billetterie ;

Les musiques live ;

Le streaming ;

Le merchandising ;

L'engagement des communautés de fans ;

Le financement, via des solutions de crowdfunding.

Ainsi, Allfeat facilite les démarches des artistes, depuis la diffusion des œuvres musicales jusqu’à la collecte des droits d’auteur, en passant par la création de campagnes marketing et bien d’autres fonctionnalités.

La blockchain Allfeat a également développé une « Music Industry Decentralized Structure » pour optimiser le stockage et le traitement des données sur des registres décentralisés sécurisés et transparents, grâce à la blockchain. Ainsi, Allfeat facilite :

Le processus de création d’un profil artiste unique interopérable sur l’ensemble des dApps déployées sur la blockchain ;

Une redistribution de la valeur plus juste ;

L’intégration des musiques à différents cas d’usage comme le gaming.

Allfeat : les évolutions à venir

La blockchain Allfeat entend permettre à chacun de proposer des solutions décentralisées et ainsi aboutir à une infrastructure complète aussi bien pour les artistes que pour les utilisateurs. Plusieurs hackatons sont organisés pour favoriser ces développements. La blockchain Allfeat est saluée à l’international lors d’événements majeurs comme NextRise, dédié aux start-ups à Séoul le 14 juin, avant le lancement de la blockchain Allfeat annoncé pour le 4e trimestre 2024.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

L’équipe fondatrice de Allfeat

Loïs Lagoutte, directeur technique et Jean Christophe Barat, fondateur associé, ont créé Allfeat lors de leur formation blockchain chez Alyra. Depuis la naissance du projet il y a 3 ans, Loïs Lagoutte, développeur blockchain et Jean Christophe Barat, cofondateur de l’agence Web3 Rubichain et de GamiCapital, collaborent avec des experts techniques et stratégiques afin de proposer une blockchain dédiée à l’industrie musicale qui facilite les démarches des artistes.

Les réseaux sociaux d'Allfeat

Alyra : l’école blockchain où naissent les start-ups du Web3

Alyra est la première école française consacrée à l'innovation à travers des formations blockchain et intelligence artificielle (IA). Depuis 2019, plus de 2 000 apprenants ont suivi les formations à la blockchain Alyra :

Consultant blockchain ;

Expert DeFi ;

Analyse fondamentale blockchain;

Développeur Blockchain.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

Chaque parcours se déroule en 12 semaines durant lesquelles les apprenants sont formés par un réseau d'experts reconnus de l’écosystème qui partagent leurs expériences à travers des cours théoriques et pratiques, permettant aux alumnis de développer des projets concrets tels que Allfeat, SlotR et Hashguard.

👉 Retrouvez notre présentation complète d'Alyra, l'école pour se former à la blockchain et l'IA

Les certifications professionnalisantes reconnues par l’État délivrées par l’école blockchain Alyra permettent à 91 % des apprenants d’intégrer l’écosystème Web3 à l'issue de la formation. L’école Alyra est reconnue comme le partenaire de choix pour se former aux technologies blockchain et comme un véritable tremplin professionnel, comme en attestent les avis positifs sur l’ensemble des sites de notation.

Enfin, Alyra est un organisme de formation certifié Qualiopi dont l'ensemble des formations sont éligibles aux financements de nombreux organismes : le compte professionnel de formation (CPF), les OPCO, France Travail (Pôle Emploi), l'AGEFICE, l'AIRE, etc.

Par ailleurs, si vous faites partie des conventions ATLAS ou CINOV, votre formation peut être entièrement financée en un simple clic !

🤔 Une question sur le financement de votre formation ? Échangez gratuitement avec un conseiller de l'école Alyra

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.