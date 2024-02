Allfeat (AFT), la blockchain dédiée à l'industrie de la musique

La blockchain Allfeat se dédie au monde de la musique. Cette infrastructure open source est conçue spécialement pour enrichir l'expérience des artistes, des fans et des professionnels de la musique, en offrant des fonctionnalités pertinentes à l’industrie et en apportant de la plus-value à la promotion artistique.

Qu'est-ce que l'écosystème Allfeat ?

Allfeat_labs soutient le marketing des artistes avec un espace personnalisé qui intègre toutes leurs solutions numériques. Pour réaliser cette intégration de l'artiste et du fan, Allfeat_labs utilise la blockchain Allfeat qui connecte de manière transparente toutes les applications.

Allfeat est la première blockchain conçue spécialement pour améliorer le modèle économique de l'industrie de la musique en répondant aux besoins des créateurs et des consommateurs de musique par un réseau sécurisé et ouvert à tous. Cette infrastructure de type layer 1 est un écosystème qui propose d'accueillir une variété d'applications interopérables destinés à promouvoir la création musicale et à augmenter sa valeur.

Grâce à cette blockchain, qui sera lancée en mars 2024 lors de la Paris Blockchain Week, les artistes auront la possibilité à travers les applications d'organiser des campagnes de promotions, de gérer leur merchandising, de développer des stratégies de marketing, de collecter leurs droits d'auteurs, de créer des accès VIP pour leurs fans ainsi que de diffuser leurs œuvres via le streaming et toutes les autres propositions de valeur.

Pour assurer toutes ces activités, n’importe qui peut développer des applications sur la blockchain Allfeat et participer à la création d’un écosystème Web3 entièrement dédié à l’industrie musicale.

À travers la technologie blockchain, Allfeat offre un espace unique dans lequel l'industrie musicale peut promouvoir ses productions, tout en bénéficiant d'un réseau open source qui relie les fans, les musiciens et les œuvres entre eux.

« Allfeat » est une contraction des mots anglais de « All », signifiant « tout », et « featuring », un terme utilisé pour désigner la collaboration entre des artistes. Ce nom symbolise l'idée d'union et de symbiose entre les acteurs de l'industrie musicale à travers les valeurs « Share, Care, Dare » d’Allfeat.

Le logo d'Allfeat symbolise l'interopérabilité entre les 3 principales composantes de l'industrie musicale : les fans, les artistes et les œuvres. Il représente de manière visuelle l'intégration et l'interaction harmonieuse entre ces différentes parties, illustrant la mission de Allfeat de faciliter et sécuriser les échanges au sein de sa blockchain.

Ce que l'écosystème Allfeat apporte à l'industrie de la musique

La réflexion des 2 fondateurs d'Allfeat est de proposer une seule infrastructure pour toute l’industrie musicale, nonobstant les enjeux technologiques.

Allfeat est actuellement une blockchain construite avec Substrate, une boîte à outils qui a notamment servi au développement de Polkadot (DOT) et de Chainlink (LINK). La volonté des fondateurs est de rendre l’infrastructure d’Allfeat interopérable avec Polkadot et Cosmos, tout en embarquant les applications compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine à travers des modules dédiés.

En reposant sur la technologie blockchain, Allfeat bénéficie de ces caractéristiques : traçabilité, décentralisation, et interopérabilité. Si ces qualités ont été avantageuses pour certaines industries comme le notariat ou la logistique, elles pourront aussi bénéficier à la musique pour dépasser ses limites actuelles :

Décentralisation de la gouvernance pour réduire le nombre d’intermédiaires et cibler les besoins ;

Diminution des coûts de transaction pour augmenter la valeur redistribuée aux créateurs ;

Rapidité d’exécution des transferts : meilleure accessibilité aux informations ;

Niveau élevé de sécurité et propriété intellectuelle ;

Impossibilité de modifier les données et les informations relatives aux transactions ;

Traçabilité des données / monitoring et accessibilité.

La majorité des smart contrats de Allfeat sont pré-redigés et intégrés dans la blockchain via des modules. Ils sont, en quelque sorte, les accords de base sur lesquels repose la structure complexe de la blockchain Allfeat. Cette méthode, fusionnant simplicité et sécurité, témoigne de la capacité d'Allfeat à harmoniser les exigences techniques avec les besoins des utilisateurs.

Allfeat aspire à créer un écosystème gouverné de manière décentralisée, où chaque décision est prise par une organisation autonome décentralisée (DAO). Allfeat_Fondation, située à Zoug en Suisse, supervisera la gestion de cette blockchain en s'appuyant sur la DAO, et appliquera les politiques initialement établies pour les grants, les nœuds et les airdrops.

La blockchain Allfeat facilitera l'interaction d'applications au sein d'un environnement qui est à la fois sécurisé, transparent, décentralisé et en perpétuelle évolution. Actuellement, 8 applications sont déjà intégrées à la blockchain Allfeat.

Allfeat encourage l'innovation en offrant des grants aux développeurs de nouveaux projets. Financer les projets d'applications sur leur réseau permet d'attirer de nouveaux utilisateurs et lui donner vie.

En proposant l'hébergement à coût réduit des projets souhaitant se développer sur sa blockchain, Allfeat simplifie considérablement la mise sur le marché des applications, prévient tout risque de surcharge et d'augmentation forte des frais, d'arrêts momentanés de l'infrastructure, des soucis courant dans certaines blockchains.

Allfeat utilise un code qui est commun aux protocoles Web3 déjà utilisés, un pont entre Solidity et Rust ainsi qu'un SDK, permettant de simplifier le développement d'applications et facilement attirer les développeurs.

Un point crucial pour cette blockchain est l'interopérabilité. En effet, Allfeat ambitionne de devenir un point de rencontre pour tous les créateurs de projets musicaux, permettant à chaque acteur de créer une application voire même des layer 2 dédiés à un service précis.

À quoi sert le token AFT ?

Allfeat adopte la méthode de validation Nominated Proof-of-Stake (NPoS), un consensus bénéficiant d'une bonne efficience énergétique, et permettant aux détenteurs de tokens AFT de participer à la sécurisation du réseau tout en percevant des intérêts via le staking.

La structure de gouvernance d'Allfeat inclut un conseil d'administration, un conseil professionnel pour les artistes et professionnels de la musique, ainsi qu'un comité technique pour les situations d'urgence. Cette gouvernance décentralisée vise à une gestion juste et efficace, impliquant activement les utilisateurs dans les décisions.

Le token AFT d'Allfeat a 3 fonctions principales :

Gouvernance : les détenteurs du token AFT contrôlent intégralement le protocole, gérant les événements majeurs tels que les mises à jour ;

Staking : placer ses tokens AFT en staking permet de participer au bon fonctionnement de la blockchain Allfeat et de générer un rendement régulier ;

Fonctionnement de la blockchain : le token AFT permet de contribuer à la sécurisation de l’infrastructure Allfeat .

Cette triple fonctionnalité fait du token AFT un élément central de l'écosystème Allfeat, facilitant l'engagement et la sécurisation de la plateforme.

Basée à Zoug, en Suisse, la Allfeat_Fondation permet de mettre en place la gouvernance d’une organisation autonome décentralisée et d’offrir à la communauté musicale un réseau sécurisé et partagé. Plusieurs acteurs comme Alyra, l'ICART ou encore Wiseband contribuent déjà au fonctionnement de la blockchain Allfeat via le déploiement d'un nœud.

Le serveur Discord de Allfeat permet d’obtenir les informations liées à l’infrastructure et aux développements techniques de la blockchain.

Quelle est la vision d'Allfeat_labs ?

Sous la co-direction de Loïs Lagoutte, son directeur technique, et Jean-Christophe Barat, son directeur général, Allfeat_labs vise à créer un réseau évolutif capable d'intégrer une multitude d’applications Web3 destinées à la musique.

Allfeat_labs propose des outils répondant aux défis uniques de l'industrie ainsi que des formations détaillées sur les diverses applications de la blockchain dans le domaine musical.

L'objectif est double : faciliter l'adoption de ces technologies par les acteurs du secteur et améliorer l'expérience utilisateur, rendant ainsi la blockchain plus accessible et adaptée aux exigences spécifiques de l'industrie musicale.

Allfeat_labs, dans le but d'enrichir son écosystème, recherche des projets musicaux désireux de rejoindre le réseau. Les développeurs sont encouragés à exploiter en toute autonomie la documentation et le kit de développement logiciel (SDK) fournit par Allfeat_fondation pour créer des outils innovants susceptibles de révolutionner l'univers des musiciens.

Voici quelques exemples d'applications créées sur la blockchain Allfeat :

Made Of Sound : une plateforme de merchandising musical , permettant aux artistes d'avoir le contrôle sur leur musique et engager les fans avec des récompenses, tout en garantissant l'authenticité des produits ;

, permettant aux artistes d'avoir le contrôle sur leur musique et engager les fans avec des récompenses, tout en garantissant l'authenticité des produits ; Minted Waves : une plateforme permettant aux artistes de créer et commercialiser leurs NFT musicaux , tout en permettant aux fans d'acheter, de collectionner et d'échanger ces œuvres ;

, tout en permettant aux fans d'acheter, de collectionner et d'échanger ces œuvres ; NF-Ticket : une plateforme de billetterie pour la musique qui permet d'améliorer la sécurité et l'expérience client, et de convertir des services et produits sous la forme de NFT ;

qui permet d'améliorer la sécurité et l'expérience client, et de convertir des services et produits sous la forme de NFT ; METACARD : une plateforme proposant des cartes-cadeaux en NFT permettant aux artistes de faire découvrir leurs projets musicaux ; permettant aux artistes de faire découvrir leurs projets musicaux ;

: Artys Network : un écosystème de fonctionnalités pour permettre aux artistes de toucher une rémunération plus juste grâce à une amélioration du modèle économique du streaming ;

grâce à une amélioration du modèle économique du streaming ; Indecrew : une plateforme qui soutient les artistes dans la promotion de leurs projets ;

; Recall By : une agence marketing fusionnant musique et Web3. Permet de proposer des formats musicaux avant-gardistes et des expériences client privilégiées, authentifiées et enrichies. . Permet de proposer des formats musicaux avant-gardistes et des expériences client privilégiées, authentifiées et enrichies.

Les acteurs « techniques » ou du monde de la musique intéressés par une collaboration avec Allfeat ou le développement de leurs propres applications décentralisées sont invités à prendre contact via le Discord de Allfeat_Fondation ou Element, un réseau de communication chiffré et décentralisé.

L'écosystème Allfeat, à travers sa blockchain open source et les services des applications à venir, offre une opportunité unique pour les passionnés de musique et de technologie de participer au développement d'une plateforme innovante, partagée par tous qui vise à apporter des avancées significatives dans la production, la distribution et la consommation de la musique.

Les réseaux sociaux de Allfeat_Fondation

