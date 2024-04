Alyra obtient les 2 seules certifications professionnelles reconnues par l'État dédiées à la blockchain

Et de deux ! L'école Alyra, acteur majeur de la formation blockchain en France, vient d'obtenir une seconde certification par l'organisme France compétences. Cette reconnaissance atteste de la qualité et de la rigueur des programmes proposés par Alyra. L'école devient ainsi le seul organisme certificateur en France, capable de valider des compétences professionnelles blockchain à la fois en développement et en mise en œuvre de projet.