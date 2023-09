Alyra : formez-vous solidement à l'intelligence artificielle (IA) dès cette rentrée

Prenez part à la révolution de l'intelligence artificielle (IA) avec les 2 nouvelles formations de l'école Alyra et devenez expert de cette nouvelle technologie en pleine expansion. Les formations IA d’Alyra débuteront dès le 2 octobre prochain et les inscriptions seront bientôt clôturées, alors ne tardez pas à vous renseigner pour y participer.

Alyra dévoile ses formations sur l'intelligence artificielle (IA)

L'école Alyra, désormais incontournable pour ses formations sur les cryptomonnaies, le Web3, les tokenomics et plus largement la blockchain, lance 2 nouvelles formations axées sur l'intelligence artificielle (IA) pour cette rentrée 2023.

Pour rappel, Alyra est une école française créée par Jérémy Wauquier, qui s'est entouré de professionnels et de passionnés du milieu pour développer ce qui est désormais l'une des références de la formation Web3 dans l'Hexagone. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, des centaines d'élèves sont déjà passés chez Alyra afin d'obtenir une certification attestant de leurs compétences et officient aujourd’hui dans des entreprises de premier plan.

Les profils de ces élèves sont divers et variés, qu'il s'agisse d'étudiants, de personnes en recherche d'emploi, de salariés en reconversion ou même de professionnels souhaitant développer leurs compétences dans le cadre de leur carrière personnelle.

Alors qu'elle proposait initialement 3 formations, l'école Alyra s'est peu à peu développée afin de proposer tout un panel de modules de spécialisation sur de nombreuses verticales, résultat d'une demande croissante de l'écosystème français du Web3 pour de nouveaux talents. À ce titre, Alyra met un point d'honneur à ce que ses élèves débutent leur nouvelle vie professionnelle dans les meilleures conditions et les accompagnent dans leurs premiers pas.

Pour y parvenir, les élèves de l'école Alyra bénéficient d'un accès à vie au groupe Discord de l'école, qui regroupe anciens comme nouveaux élèves. Cela permet aux apprenants de se constituer un réseau professionnel durable, et ce d'autant plus qu'Alyra met son propre réseau à disposition de ses élèves.

Aussi, fort du succès de ses précédentes formations, Alyra a décidé de faire un pas dans l'intelligence artificielle afin de former les professionnels de demain de cette technologie émergente et déjà révolutionnaire.

Comme à son habitude, Alyra a à cœur d'appuyer ses formations avec l'aide d'experts du milieu.

C'est pourquoi ces formations portant sur l'intelligence artificielle seront assurées par un groupe de 6 experts :

Jérémy Karsenty (spécialiste IA et Data Science) ;

David Beck (expert IA et données) ;

Justin Morin (experte usages de l'IA) ;

Mickael Faust (spécialiste du deep learning) ;

Philippe Haag (Dataviz et développeur SQL) ;

Frédéric Martin (spécialiste dans l'analyse de données open source).

Alyra a fait le choix de scinder ses formations sur l'intelligence artificielle à travers 2 pôles : le premier, conçu pour les développeurs, porte sur l'exploitation de l'intelligence artificielle dans le développement d'applications et le second sur les connaissances nécessaires pour devenir consultant en IA.

La formation de consultant en intelligence artificielle

Cette formation dédiée à l'IA et dispensée par Alyra vise à donner à l'apprenant toutes les clés afin qu'il soit pleinement en mesure d'évaluer l'impact de l'intelligence artificielle sur notre monde et celui de demain. Cette approche concerne aussi bien l'IA générative de texte (ChatGPT) ou d'images (Midjourney) ainsi que toutes les interfaces développées autour de ces dernières.

Le but de la formation consultant IA est simple : faire des apprenants des professionnels qui intègrent et maîtrisent parfaitement l'IA et ses enjeux en tant qu'outil majeur du 21e siècle.

Comme la plupart des formations proposées par l'école Alyra, le module de consultant IA s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux entrepreneurs, aux personnes souhaitant effectuer une reconversion ou plus simplement aux passionnés désireux d'approfondir leurs connaissances. De surcroît, la formation ne demande que peu de prérequis, si ce n'est une culture générale autour de l'informatique ainsi que la capacité de savoir gérer des projets.

Cette formation est divisée en 12 chapitres, des bases de l'intelligence artificielle jusqu'au projet final visant à permettre à l'apprenant de mettre en œuvre ses connaissances acquises durant ces 12 semaines. L'élève y apprendra à se servir de l'IA de façon optimale tout en exploitant ses avantages dans le monde professionnel.

La formation de consultant sur l'intelligence artificielle d'Alyra s'axe autour des 4 points suivants :

Acquérir les notions autour de l'IA ;

Comprendre et savoir expliquer les mécanismes de l'IA ;

Utiliser des applications qui tirent parti de la puissance des IA ;

Intégrer l'IA dans la réalisation de vos projets personnels ou dans vos entreprises.

Cette formation donne accès à la distinction « Consultant IA » remise par Alyra à l'apprenant après qu'il ait effectué sa soutenance avec succès devant un jury de professionnels afin de certifier ses compétences.

La formation pour apprendre à exploiter l'IA

Là où la formation de consultant permet de maîtriser de A à Z les fondamentaux et les enjeux de l'intelligence artificielle, celle-ci vise à faire usage de l'IA dans le cadre du développement d'applications.

Que cela concerne le deep learning, l'apprentissage supervisé ou non supervisé, des API et des librairies de référence, ce module vous permettra d'intégrer pleinement l'IA dans vos opérations de développeur.

Plutôt adressée aux développeurs back-end, directeurs techniques, développeurs full stacks ou aux passionnés d'IA et/ou de développement, cette formation nécessitera certaines compétences techniques, notamment la connaissance du langage Python, ainsi qu'un bagage d'expérience d'au moins un an en tant que développeur.

De l'introduction à l'IA jusqu'au projet final, cette formation abordera de nombreux points tels que le prompt engineering, l'algorithme de l'IA, les réseaux de neurones, le traitement de données avec SQL, la création de modèles, le deep learning et bien d'autres choses encore.

La formation de développement IA s'axe autour des points suivants :

Acquérir les notions autour de l'IA ;

Comprendre et savoir expliquer les mécanismes de l'IA ;

Développer des applications qui tirent parti de la puissance des IA ;

Développer un projet d'applications IA.

Cette formation donne accès à la distinction « Exploiter l'intelligence artificielle dans le développement d'application » (RS 5005 France compétences) remise par Alyra à l'apprenant après qu'il ait effectué sa soutenance avec succès devant un jury de professionnels.

Toutes les informations sur les formations sur l'IA d'Alyra

Tout comme pour l'ensemble des formations dispensées par Alyra, ces 2 modules axés sur l'intelligence artificielle comportent à la fois une partie théorique et une partie pratique.

Cette formule permet aux apprenants de se constituer un bagage de connaissances solide tout en les mettant à l'épreuve dans des conditions réelles, et c'est d'ailleurs sur son projet personnel que l'élève devra prouver sa maîtrise.

Pour une flexibilité maximale, ces 2 formations IA sont dispensées à 100 % en ligne, permettant à tout un chacun d'assister aux cours en direct sans avoir à se déplacer. Des lives en présence d'experts du milieu auront lieu tout au long de la formation chaque mercredi et chaque jeudi de 18h30 à 20h30. Si vous ne pouvez pas assister aux lives, pas de panique, ils seront accessibles en replay à tout moment depuis la bibliothèque d'Alyra.

Pour ces 2 formations sur l’IA, le déroulement sera le même tout au long des 12 semaines : l'apprenant devra notifier sa progression via une plateforme d'apprentissage dédiée, évaluer ses connaissances à travers une série de QCMs et réussir diverses évaluations corrigées par les formateurs. À la fin de la formation, il sera soumis à un examen final devant un jury de professionnels afin d'acquérir son badge de formation Alyra.

Concernant la formation développeur en intelligence artificielle, sachez qu'il est possible de financer cette dernière à l'aide de votre solde de Compte personnel de formation (CPF). Cette formation, comme celle de consultant IA, peut également être financée via les méthodes de paiement classiques ou bien même en cryptomonnaies.

Si vous êtes intéressé par ces formations IA d'Alyra, nous vous conseillons de rapidement prendre vos dispositions : les 2 modules débuteront dès le 2 octobre prochain, avec une fin prévue pour le 22 décembre.

Sachez qu'Alyra organise un webinar gratuit le lundi 25 septembre pour présenter ses 2 formations portant sur l'intelligence artificielle plus en détail. Ce webinar peut être l'occasion pour vous de poser des questions et d'échanger avec les enseignants d'Alyra pour en apprendre plus.

Prix des formations : 3 996,40 € ;

: 3 996,40 € ; Durée totale des formations : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Volume horaire des formations : 120 heures de cours.

Conclusion sur les formations IA d'Alyra

Pour ces 2 nouvelles formations de l’école Alyra, l'objectif de fond est le même : permettre aux apprenants de se professionnaliser au sujet l'IA dans l'optique de développer une carrière professionnelle autour de cette technologie révolutionnaire.

Pourquoi l'IA ? Cette technologie qui évolue en arrière-fond depuis un moment déjà s'est révélée auprès du grand public grâce à des outils aujourd'hui largement démocratisés comme ChatGPT ou Midjourney. Alors que ces applications ont déjà bouleversé notre façon de travailler, le constat objectif est que nous n'en sommes encore qu'aux prémices de l’IA.

De la même façon qu'Internet a littéralement révolutionné le monde, il est désormais très probable que l'intelligence artificielle ait un impact tout aussi important sur notre vie quotidienne. Les formations sur l'IA dispensées pour Alyra ont été créées dans ce but : vous permettre de faire partie intégrante de cette révolution.

Des centaines d'apprenants ont déjà plébiscité les multiples formations blockchain d'Alyra, que ce soit pour leur apport de connaissances unique et pour l'efficacité des équipes d'enseignement de l'école.

Vous souhaitez en savoir plus ou hésitez à prendre part à l'une de ces formations ? Inscrivez-vous dès maintenant au prochain webinar d'Alyra organisé le lundi 25 septembre prochain.

