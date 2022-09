Le secteur pro de la blockchain explose – Comment rejoindre le mouvement ?

En parallèle de l'intérêt croissant que porte le grand public au monde des cryptomonnaies, les métiers relatifs au secteur de la blockchain observent un véritable essor. Face à cet engouement, des solutions se sont développées à l'instar d'Alyra, une école française certifiante dans la blockchain. Une option à envisager pour tous ceux souhaitant rejoindre le monde professionnel de la blockchain.

Depuis plusieurs années déjà, les métiers portant sur la blockchain ont le vent en poupe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les offres d'emploi relatives au Bitcoin (BTC), à la blockchain et plus généralement aux métiers liés aux cryptomonnaies ont observé une hausse de 395 % aux États-Unis en 2021 par rapport à l'année précédente, selon LinkedIn.

Plus globalement, on observe une hausse générale du recrutement dans l'ensemble des métiers touchant aux technologies, mais la croissance du nombre d'emplois en rapport avec la blockchain a été 4 fois supérieure à la tendance de fond sur la même période.

Parmi les emplois les plus populaires dans ce domaine, nous retrouvons notamment les développeurs et les ingénieurs blockchain, des postes qui nécessitent une certaine appétence pour la programmation et une compréhension globale de l'écosystème des cryptomonnaies.

En 2020 déjà, une étude de PwC rapportait une multiplication des projets blockchain dans les entreprises traditionnelles ainsi qu'une hausse significative des investissements dans ce secteur. Le rapport révélait alors que les entreprises investissent en moyenne 1 million d'euros pour leurs projets portant sur la blockchain.

Selon une autre de ses études, PwC prévoit que les technologies relatives à la blockchain participeront à une augmentation de 1 760 milliards de dollars du PIB mondial d'ici 2030, dont 58,5 milliards pour la France.

Enfin, rien qu'en France, ce sont 500 000 nouveaux postes qui pourraient être créés d'ici la fin de la prochaine décennie.

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Pourquoi la blockchain promet-elle des métiers d'avenir ?

Non seulement les emplois relatifs au secteur de la blockchain sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide, mais ils sont également plus rémunérateurs que la moyenne. En France par exemple, un développeur blockchain débutant peut gagner plus de 44 000 euros annuels, et cela peut monter jusqu'à environ 90 000 euros.

De plus, si un développeur est prêt à partir à l'étranger pour travailler, ce salaire est susceptible d'augmenter. D'ailleurs, la plupart du temps, ce type d'emploi est proposé en distanciel afin que les recruteurs puissent trouver de jeunes talents tout autour du monde plus facilement.

Les États-Unis restent aujourd'hui considérés comme le « berceau de la blockchain » et offrent parmi les salaires les plus attractifs dans ce secteur. À titre d'exemple, en 2021, le salaire médian pour un développeur blockchain était de 175 000 dollars, contre un peu plus de 100 000 dollars pour un développeur « classique ».

Pourquoi une telle différence ? Simplement car la blockchain constitue une véritable niche technologique en plein essor et qu'une quantité phénoménale d'entreprises se lancent dans le secteur. Et le secteur étant encore nouveau, peu de formations diplômantes existent actuellement. La plupart des développeurs blockchain d'aujourd'hui sont des autodidactes qui étaient déjà développeurs par le passé mais qui ont souhaité évoluer.

En somme, la demande dans ce secteur est beaucoup plus importante que l'offre disponible, et c'est pourquoi les métiers portant sur la blockchain ont un bel avenir devant eux.

Toutefois, face au succès de ces métiers, des solutions se créent, à l'image d'Alyra, une école française spécialisée dans les métiers de la blockchain.

L'école Alyra propose 3 formations différentes structurées de façon à apporter l'ensemble des connaissances et des méthodes nécessaires à l'apprenant pour que ce dernier puisse évoluer sereinement dans le domaine de la blockchain.

Précisons que si vous êtes salarié, demandeur d'emploi ou indépendant, vous pouvez utiliser le solde de votre compte de formation (CPF) pour financer la formation d'Alyra de votre choix. À ce titre, vous pouvez retrouver les formations de consultant blockchain, de développeur blockchain Ethereum et de finance décentralisée directement sur le site du CPF.

L'apprenant bénéficiera d'un accès à vie aux plateformes et aux serveurs qu'il découvrira lors de sa formation. De plus, Alyra propose une solution « Satisfait ou remboursé » durant 7 jours.

La formation de consultant blockchain

Cette formation s'adresse à toute personne intéressée par la blockchain qui souhaiterait accompagner les entreprises dans leur transition vers cette technologie.

Ne nécessitant aucune compétence de base, la formation de consultant permet de balayer les fondamentaux de l'écosystème et les cas d'usage concrets de la blockchain.

Bien plus que de simples cours, Alyra propose ici une formation complète et évolutive avec la participation de différents acteurs de l'écosystème. À l'issue de cette formation, l'élève diplômé sera capable de diriger un projet d'innovation blockchain au sein d'une organisation et d'assurer son développement à long terme.

Le formateur référent de la formation consultant blockchain est Bastien Ebalard, expert blockchain et professeur à la Kedge Business School.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 96 heures, soit 8h / semaine ;

: 96 heures, soit 8h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 Retrouvez la documentation d'Alyra concernant la formation de consultant blockchain

La formation de développeur blockchain

Ici, la formation de développeur blockchain porte sur une mise en œuvre concrète des diverses compétences acquises par l'apprenant au cours de sa formation.

S'adressant aux profils maîtrisant déjà les bases du développement informatique, cette formation permettra à l'élève de maîtriser la « stack » technique de développement Web3, de créer des smart contracts sur la blockchain Ethereum (ETH) et de construire une application décentralisée (dApp).

La formation de développeur blockchain est continuellement mise à jour avec du nouveau contenu et se voit rythmée par des discussions avec des experts et des professionnels du milieu, le tout complété par une plateforme d'apprentissage en ligne accessible à tout moment.

À l'issue de sa formation, l'apprenant aura appris à maîtriser des outils de développement comme Truffle, un outil de référence pour écrire et tester des smart contracts, ou encore des environnements de développement comme Hardhat, et il bénéficiera enfin d'une formation sur le langage Solidity.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 120 heures, soit 10h / semaine ;

: 120 heures, soit 10h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 En savoir plus sur la formation de développeur blockchain d'Alyra

La formation sur la finance décentralisée (DeFi)

Cette formation unique en son genre permet d'apprivoiser le vaste monde de la finance décentralisée aux côtés d'experts reconnus afin de permettre à l'élève de participer à la construction de l'écosystème financier de demain.

Les cours portant sur la finance décentralisée sont enrichis de 48 heures de live avec des professionnels du secteur, de plus de 65 heures de vidéos et de plus de 400 tests de connaissances.

Parmi ces professionnels se trouvent notamment Marc Zeller, lead intégrateur pour le protocole Aave, Bastien Ebalard, professeur à Kedge Business School, ou encore Brice Berdah, le créateur du mouvement DeFi France et travaillant pour Paraswap.

Pour la première fois, il est possible, grâce à une formation diplômante, de balayer l'ensemble des points de la finance décentralisée, en commençant par la compréhension de sa genèse, le fonctionnement de son environnement (Ethereum, smart contracts, DAO, etc.), le fonctionnement d'un wallet, les stratégies de rendement (yield), et bien d'autres choses encore.

À la suite de sa formation, l'apprenant sera capable de présenter un projet innovant portant sur la finance décentralisée et de le défendre devant un jury d'experts.

Durée totale de la formation : 12 semaines ;

: 12 semaines ; Horaires de la formation : 96 heures, soit 8h / semaine ;

: 96 heures, soit 8h / semaine ; Coût de la formation : 3996,40 €.

👉 En savoir plus sur la formation DeFi d'Alyra

Conclusion sur l'emploi dans la blockchain et Alyra

Vous souhaitez évoluer dans le milieu de la blockchain, mais vous pensez ne pas avoir les compétences nécessaires ? Sachez que selon une étude de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain (FFPB), 56 % des professionnels de la blockchain ne possédent pas une formation initiale dans ce domaine.

De plus, Alyra propose une remise à niveau optionnelle avant le début de ses formations, l'occasion de débuter sur des bases solides. Au-delà des cours théoriques et de leur mise en application réelle, Alyra propose un réel suivi de l'élève afin d'assurer ses chances de réussite.

L'écosystème de la blockchain étant en perpétuelle évolution, rappelons que la documentation fournie par Alyra pour ses formations est constamment mise à jour, et que les élèves de l'école bénéficient d'un accès à vie à ces dernières.

Enfin, sachez que 90 % des élèves ayant effectué une des formations proposées par Alyra ont trouvé un emploi dans ce secteur dans les six mois suivant leur formation.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur Alyra, nous avons précédemment rédigé une présentation complète de l'école et de l'ensemble des services qu'elle propose.

👉 Intéressé par une formation proposée par Alyra ? Prenez rendez-vous en ligne pour en savoir plus

Sources : PwC, LinkedIn, FFPB

