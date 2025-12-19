Bitcoin : voici quoi répondre aux questions de votre famille pendant les fêtes

Vous craignez déjà les discussions à venir sur le Bitcoin pendant vos repas de famille ? Pas de panique, on vous a préparé une antisèche pour être incollable !

Petit manuel de l'investisseur Bitcoin en terrain hostile

C'est le réveillon de Noël ou la nuit de la Saint-Sylvestre. Engourdi par votre deuxième coupe de champagne, vous avez révélé à votre famille que vous aussi, vous avez investi dans le Bitcoin. Grave erreur ! À votre gauche, tonton Jean-Michel vous explique que le Bitcoin, ça n'est basé sur rien, tandis qu'à droite, votre mamie Huguette s'inquiète que vous ne perdiez tout votre argent. Que pouvez-vous leur répondre ?

Votre oncle : « De toute façon, le Bitcoin n'est basé sur rien »

Écoute, tonton, tu ne peux certes pas palper tes bitcoins comme tu palpes tes billets de banque, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont basés sur du vent. Et puis tes euros, ils sont aussi basés sur d'autres choses : en Europe, 90 % de la masse monétaire est numérique à ce stade. Ça veut dire que 9 euros sur 10 existent uniquement sous forme de dépôts bancaires ou de transferts électroniques… Alors, pour les toucher, on repassera !

👉 Tout comprendre à Bitcoin, une cryptomonnaie qui ne repose pas sur rien !

Tu sais tonton, la valeur de l'euro, elle n'est au fond déterminée que par la confiance qu'on lui donne. Et c'est un peu pareil pour le Bitcoin. Il est basé sur un protocole solide et très sécurisé, et c'est cette confiance qui lui permet d'exister. La preuve, c'est que de plus en plus d'entreprises majeures choisissent d'en acheter. Et ça, c'est plutôt une preuve que Bitcoin est solide, non ?

Un protocole de paiement, ça s’alimente. Le Bitcoin est en réalité « miné », c’est-à-dire produit par un réseau distribué partout dans le monde. Ce sont des gens réels, avec des équipements réels, qui produisent tout cela. Donc ce n’est pas parce que tu les vois sur ton ordinateur que tes Bitcoins n’existent pas « réellement » !

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Votre sœur : « C'est quand même plus pratique d'utiliser ma banque ! »

Ça, c'est parce que la dernière fois que tu as essayé d'utiliser du Bitcoin, c'était quand je jouais encore aux Legos ! Il y a maintenant beaucoup de services qui créent des ponts entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies. Tu sais, maintenant on peut avoir un compte de cryptomonnaie associé à une carte bancaire, pour dépenser tes bitcoins comme tu dépenserais des euros. C'est devenu aussi simple que ça.

💡 Notre comparatif des meilleures cartes crypto du moment

Et puis sœurette, tu oublies que l'intérêt de Bitcoin, c'est justement qu'il fonctionne en dehors des systèmes financiers traditionnels. Ta banque, elle est bien pratique, mais tu as déjà essayé de retirer plusieurs milliers d'euros sans la prévenir à l'avance ? Avec Bitcoin, tu as une liberté totale sur tes fonds, et personne ne peut te les confisquer.

Votre grand-mère : « Mais tu ne vas pas perdre tout ton argent ? »

Tu sais mamie, le Bitcoin, il existe maintenant depuis quinze ans. Et pour l'instant, il a plutôt prouvé sa solidité. En 2013, il valait aux alentours de 100 dollars. Et cette année, le cours du BTC a dépassé les 126 000 dollars ! Plutôt pas mal pour un actif aussi jeune, non ?

D'accord, il y a des chutes, et elles sont parfois massives, mais dans l'ensemble le cours du Bitcoin n'a pas arrêté de progresser. Entre décembre 2023 et décembre 2025, il a bondi de 112 %. Donc si je t'en avais offert aux derniers réveillons de Noël, tu aurais encaissé un joli bénéfice !

👉 À ne pas manquer – L'épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Oui, les marchés de cryptomonnaies sont souvent plus volatils que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Et surtout, on n'investit jamais tout son argent dans la cryptomonnaie ! L'important, c'est de diversifier son portefeuille. Alors tu vois, je ne vais pas tout perdre…

Votre cousin : « C'est pas utilisé par les criminels, ton Bitcoin ? »

Oui cousin, comme les médias aiment à le rappeler, le Bitcoin et les cryptomonnaies sont parfois utilisés par des personnes mal intentionnées. Mais encore heureux ! Cela veut dire qu'ils trouvent leur place en tant que monnaie d'échange. Et puis, je te rappelle que la majorité des paiements illégaux en France se font en euros. Est-ce qu'à ton avis ça veut dire qu'il faut interdire l'euro ?

Tu sais, les cryptomonnaies sont bien plus traçables que les espèces. Tout est enregistré et les autorités sont particulièrement sévères avec les services qui permettent de blanchir des bitcoins. Donc le grand criminel à la tête d'un empire du Bitcoin, c'est plutôt un mythe.

En fait, les régulateurs et gouvernements aiment bien dire que les cryptomonnaies sont utilisées par les criminels, mais dans les faits, elles restent trop traçables et surtout difficiles à échanger massivement contre des euros quand elles viennent de sources illégales. Au final, ça reste plus facile pour les criminels d'utiliser de bons vieux euros.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Votre père : « Bon d'accord, mais là c'est trop tard, le Bitcoin vaut trop cher pour s'y mettre maintenant »

Papa, je sais que tu es très attaché à ton assurance-vie et tes investissements dans la pierre, mais le Bitcoin, ça ne fonctionne pas pareil. En fait, qu'il vaille 120 000 dollars ou 100 dollars, tu peux en acheter une fraction – c'est pas comme ta résidence secondaire à La Baule.

Et puis, à chaque fois qu'on a prédit que le cours du Bitcoin avait atteint un sommet, il a déjoué les prévisions. Quand il a atteint 10 000 dollars pour la première fois, ça paraissait complètement fou. Et maintenant, en 2025, il ne fait les gros titres que s'il dépasse les 100 000 dollars !

👉 À lire – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Autant te dire que même les plus grands investisseurs auraient du mal à dire quel est son potentiel de progression réel – pour l'instant, il n'a pas touché de plafond ! Et surtout, n'oublie pas que toutes les grandes sociétés d'investissement se sont précipitées dessus depuis 2 ans : ça, c'est un signe que l'enthousiasme est loin d'être éteint.

Votre frère : « Le Bitcoin, ça pollue quand même beaucoup, on m'a dit que c'était une catastrophe écologique »

Là où tu as raison, c'est que le Bitcoin a un coût énergétique élevé… Mais comme tous les systèmes financiers. Son impact, c'est une goutte d'eau par rapport au poids des systèmes bancaires, qui reposent sur des infrastructures beaucoup plus tangibles.

Et puis c'est une problématique que la communauté du Bitcoin surveille de près. La preuve, c'est que le réseau est désormais alimenté à 52 % par des énergies renouvelables. Alors oui, Bitcoin a pour l'instant un coût écologique important, mais la progression des technologies est encourageante et le réseau avance dans le bon sens.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Voilà, votre famille est informée sur le Bitcoin et vous pouvez retourner manger vos huîtres en paix. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, votre oncle vous présentera ses memecoins préférés…

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.