Paypal cherche à englober tous les services liés aux cryptomonnaies et à la blockchain

Le géant mondial du paiement en ligne travaille de manière intense pour développer tous les services numériques possibles, y compris ceux liés aux cryptomonnaies ainsi qu’aux monnaies numériques des banques centrales (MNBC), a confirmé le vice-président de l’entreprise Richard Nash. Cette déclaration a été faite au média américain Cointelegraph lors du Forum économique mondial.

Après avoir lancé les paiements en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Litecoin (LTC) aux États-Unis, PayPal souhaite étendre son offre liée aux devises numériques, affirme Richard Nash :

« Nous cherchons à travailler avec d’autres pour englober tout ce que nous pouvons, que ce soient les pièces que nous avons aujourd’hui dans les portefeuilles numériques PayPal, les monnaies numériques privées ou les MNBC à l’avenir. »

PayPal cherche à offrir le service le plus complet à ses utilisateurs. Au cours de cette déclaration, le vice-président de PayPal a laissé entendre qu’il possédait des cryptomonnaies lorsqu’on lui a demandé s’il en avait :

« J’ai beaucoup de sujets sur lesquelles je travaille chez PayPal et j’aime expérimenter moi-même les services, donc je pense que c’est naturel. »

Cela paraît cohérent avec son ambition dans l’univers des cryptomonnaies.

Les services cryptos de PayPal sont un succès

PayPal est l’une des plus grandes entreprises de paiement au monde, qui s’est lancée dans la cryptomonnaie et la blockchain ces dernières années. Elle compte plus de 420 millions d’utilisateurs. Et cela représente une mine d’or pour la croissance de l’entreprise. Son chiffre d’affaires a augmenté de 19% au second trimestre 2021 par rapport au même trimestre en 2020.

Cette augmentation est notamment liée à l’application de paiement Venmo, appartenant à PayPal. Après avoir introduit les paiements en cryptomonnaies en avril 2021, le volume de transactions de l’appli a augmenté de 58% entre 2020 et 2021.

L’année dernière, PayPal avait annoncé le lancement de son propre service de caisse pour permettre les paiements en crypto pour les commerçants. La société a confirmé en début d’année le développement de son propre stablecoin nommé PayPal Coin.

Nul doute que l’entreprise souhaite devenir une référence dans le domaine et vu ses efforts, elle est bien partie pour devenir un modèle pour d’autres entreprises.

