Crypto.com devient la plateforme d'échange de cryptomonnaies de référence pour le PYUSD, le stablecoin de PayPal

Crypto.com s'est associé à PayPal et Paxos pour devenir la principale plateforme de trading du stablecoin PYUSD émis par ces 2 entreprises. Selon le communiqué, les détenteurs de crypto-carte Crypto.com peuvent recharger leur compte PayPal grâce à cette dernière, et de nouvelles fonctionnalités devraient être prochainement disponibles.

Crypto.com, plateforme principale pour le trading de PYUSD

L'exchange de cryptomonnaies Crypto.com s'est associé à PayPal et à Paxos afin de devenir la plateforme de référence pour proposer le PYUSD, le stablecoin émis par ces 2 dernières. Selon le communiqué, le PYUSD est déjà listé sur Crypto.com et l'exchange détient actuellement la liquidité la plus importante pour le stablecoin lancé au mois d'août dernier.

👉 Découvrez notre présentation du PayPal USD (PYUSD), le stablecoin de PayPal

Joe Anzures, responsable des partenariats relatifs aux paiements chez Crypto.com, s'est félicité de la nouvelle, affirmant qu'une union d'une telle envergure participerait à la démocratisation du secteur :

« PayPal a été un véritable pionnier dans l'évolution du commerce numérique et Paxos est un émetteur de stablecoins leader sur le marché. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de faire équipe avec eux pour faire avancer collectivement la frontière cryptographique. »

Selon le communiqué de Crypto.com, il est possible pour les utilisateurs de PayPal de recharger leur compte grâce à la crypto-carte de l'exchange. De nouvelles fonctionnalités du même ordre devraient prochainement être annoncées, les différentes sociétés indiquant qu'elles travaillaient à la possibilité de « mettre sur le marché des capacités de recharge et de commerce plus connectées à l'avenir ».

« Connecter nos plus de 80 millions d'utilisateurs aux dernières innovations en matière de cryptomonnaie, et soutenir le réseau mondial de consommateurs et de marchands de PayPal, sera essentiel dans notre quête continue de [mettre de la] cryptomonnaie dans chaque portefeuille. »

Toutefois, le PYUSD de PayPal semble peiner à trouver de l'élan. Selon les données d'Arkham Intelligence, environ 76 % de la supply du stablecoin de PayPal serait encore dans les wallets de Paxos, son émetteur.

Principaux détenteurs de PYUSD

De surcroît, au-delà des pools de certaines applications décentralisées (dApps) déjà modestement remplies, nous pouvons voir que très peu de wallets détiennent plus de quelques milliers de dollars de PYUSD.

👉 À lire également – La plateforme crypto Kraken pourrait bientôt proposer le trading d'actions

Sources : communiqué, Arkham Intelligence

