Allow by Tether : le géant des stablecoins lance une nouvelle gamme d’actifs soutenue par l’or

Avec sa nouvelle gamme de stablecoins synthétiques nommée Allow by Tether, Tether entend créer des stablecoins surcollatéralisés grâce à de l’or. Comment fonctionnent ces nouveaux produits ?

Tether présente Allow by Tether, des stablecoins sur-collatéralisés grâce à de l’or

Lundi, Tether a dévoilé une nouvelle catégorie de stablecoins sécurisée par de l’or baptisée Allow by Tether.

Ces nouveaux stablecoins synthétiques sont destinés à être sur-collatéralisés par le XAUT, le stablecoin adossé à l’or de Tether Gold. Pour commencer, l’entreprise a lancé le aUSDT, adossé au dollar, et se présentant comme une variante de l’USDT :

Le premier token de la gamme Alloy by Tether est un USD₮. Cette monnaie numérique est conçue pour suivre la valeur d’un dollar américain. Ce qui rend l’USD₮ unique, c’est qu’il est sur-garanti par Tether Gold (XAU₮), ce qui signifie qu’il est soutenu par de l’or physique réel stocké en Suisse. Les utilisateurs peuvent créer des tokens aUSD₮ en utilisant Tether Gold (XAU₮) comme garantie.

Grâce à ce mécanisme, cela permet aux détenteurs de XAUT, qui auraient besoin de liquidités, de maintenir leurs positions en frappant des aUSDT grâce à leurs XAUT déposés en garantie.

Pour la frappe de ses tokens, il s’agira de faire partie de la liste blanche de l’entreprise et d’avoir effectué une vérification Know Your Customer (KYC). Toutefois, tout un chacun pourra détenir ce nouvel actif en l’achetant sur le marché secondaire.

Afin de maintenir l’ancrage, un mécanisme d’arbitrage a été mis en place, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de l’UST de Terra (LUNA). Et pour cause, il sera possible de récupérer 1 dollar en échange d’un aUSDT lorsque celui-ci glissera sous sa valeur de référence, tandis qu’il sera avantageux de frapper de nouveaux tokens pour les vendre avec une plus-value lorsque ceux-ci évolueront au-dessus de 1 dollar.

Pour l’heure, ce nouvel USDT n’est disponible que sur la blockchain Ethereum (ETH).

De son côté, l’UDST reste le premier stablecoin du marché et dispose aujourd’hui d’une capitalisation de plus de 112,45 milliards de dollars.

Source : Tether

