Lundi, Coinbase a dévoilé l’arrivée d’un nouveau produit, présenté comme un marché de pré-lancement. Celui-ci permet ainsi de trader de nouvelles cryptomonnaies avant que celles-ci ne soient lancées, de manière à spéculer sur leur prix avant leur véritable arrivée sur le marché :

Pre-launch markets are coming to Coinbase Advanced.

Trade new tokens before they launch and participate in price discovery, all within a trusted and secure platform. Check back here to see our first pre-launch listing, coming soon…

Check it out ↓ pic.twitter.com/GsKrWDkT9W

— Coinbase Traders (@coinbasetraders) June 17, 2024