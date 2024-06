Le cours de cette crypto du top 10 a gagné 100% en 3 mois - Comment expliquer cette hausse ?

La cryptomonnaie de ce projet affiche une hausse faramineuse de plus de 100 % sur les 3 derniers mois, et s'approche désormais des 20 milliards de dollars de capitalisation boursière. Comment expliquer une performance aussi remarquable pour cette crypto ?

TON : une adoption croissante et un écosystème en plein essor

Alors que le secteur des cryptomonnaies peine à se relancer, le token TON fait figure d'exception sur les marchés. La cryptomonnaie du top 10 a connu une envolée remarquable ces derniers temps et a vu son cours doubler en à peine 3 mois.

👉 Pour en apprendre plus sur TON – The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

La hausse du cours du token TON s'explique par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, l'adoption de sa blockchain, The Open Network, est en pleine expansion. Le nombre d'adresses actives sur la blockchain TON a considérablement augmenté ces derniers mois, démontrant un intérêt grandissant pour ses fonctionnalités et son potentiel.

La blockchain TON est également la solution privilégiée de Telegram pour l'intégration de ses services sur le Web3. Telegram, l'un des systèmes de messagerie les plus utilisés au monde, compte environ plus de 900 millions d'utilisateurs.

Plus tôt ce mois-ci, l'application de messagerie a introduit un système de paiement par mini-applications appelé Telegram Stars. Ce dernier offre aux développeurs d'applications des frais plus bas que ceux des plateformes traditionnelles comme les app stores d'Apple et de Google.

La base d'utilisateurs potentiels de Telegram, environ 100 fois plus importante que la base actuelle de toutes les autres blockchains combinées, est une bonne nouvelle pour le futur développement de TON et de son écosystème.

En plus de son adoption croissante, TON bénéficie d'un écosystème en pleine expansion. De nouveaux projets et applications décentralisées (DApps) sont régulièrement déployés sur la blockchain, enrichissant ses fonctionnalités et attirant de nouveaux utilisateurs.

À ce titre, la valeur totale verrouillée (TVL) de TON a récemment dépassé les 610 millions de dollars, soit le double d'il y a seulement 3 semaines.

Évolution de la TVL sur la blockchain TON depuis le début de l'année 2024

Toutes ces diversifications renforcent l'utilité de TON et attirent un public plus large, contribuant positivement à la valeur de son token.

Quels sont les autres grands gagnants de ces derniers mois ?

Le contexte actuel joue en faveur de TON. Les memecoins, ces cryptomonnaies humoristiques souvent associées à des tendances virales ou à des communautés sur le Web, sont particulièrement populaires sur le réseau The Open Network en ce moment.

Selon les données de CoinGecko, certains memecoins déployés sur le réseau TON ont connu des hausses inattendues au cours des 7 derniers jours. Resistance Dog (REDO), The Resistance Cat (RECA) et TEPE ont progressé respectivement de 59 %, 92 % et 70 % sur cette période.

👉 Poursuivez votre lecture – zkSync : comment réclamer votre airdrop de tokens ZK ? Attention aux arnaques !

Si TON se distingue comme l'un des grands gagnants du marché actuellement, d'autres cryptomonnaies ont également connu des performances remarquables ces derniers mois. Parmi elles, on peut citer PEPE, XMR, KAS et BNB, qui ont respectivement enregistré des hausses de 78 %, 67 %, 63 % et 47 % sur les 3 derniers mois.

Source : Coincodex

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.