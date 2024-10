Cryptomonnaies : Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois de septembre 2024

Chaque mois, de nombreuses entreprises naissantes ou déjà bien établies, de l'écosystème crypto parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de septembre 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque plusieurs centaines de millions de dollars ont été levés par des entreprises au fort potentiel.

Les principales levées de fonds en septembre : près de 600 millions de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En tout, au cours du mois de septembre 2024, près de 600 millions de dollars ont été levés pour des projets crypto, dont plus de 258 millions de dollars uniquement par 5 projets.

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entités du Web3 durant le mois de septembre 2024 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois de septembre 2024 dans le secteur crypto

5 - Drift Protocol (DRIFT)

Série de financement : Série B

: Série B Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Novembre 2021

: Novembre 2021 Montant levé : 25 millions de dollars

Drift Protocol se présente comme un exchange décentralisé (DEX) pour les cryptomonnaies construit sur la blockchain Solana, spécialisé dans le trading de contrats à terme perpétuels. Il permet aux utilisateurs de spéculer sur différentes cryptos avec un effet de levier allant jusqu'à x10.

Le protocole utilise un Dynamic Automated Market Maker (DAMM) pour optimiser la liquidité et réduire les écarts de prix. Drift prend également en charge des activités liés à la finance décentralisée (DeFi) comme le lending/borrowing, des pools de liquidité, des coffres-forts (vaults) numériques, etc.

💡Tout savoir sur les exchanges décentralisés (DEX) - notre fiche complète

Le tour de table de série B mené par Multicoin Capital s'est soldé le 19 septembre avec 25 millions de dollars levés. Au total, entre la seed round de 2021, la série A de janvier 2024 et la série B, Drift Protocol aura levé plus de 52 millions de dollars.

Ce dernier tour de table a vu la participation de Blockchain Capital, Primitive Ventures et Folius Ventures. Grâce à ces fonds levés, Drift Labs, l'entreprise derrière le développement du protocole, entend doubler ses effectifs de 25 à 50 personnes au cours de l'année prochaine. La cofondatrice de Drift Labs, Cindy Leow, a déclaré que son objectif était de faire de Drift le « Robinhood de la crypto ».

Drift Labs travaille également à proposer un marché de prédiction, à l'image de la plateforme Polymarket qui a connu une ascension fulgurante, notamment avec les paris sur les présidentielles américaines de 2024.

4 - The Open Network (Toncoin)

Série de financement : Funding round

: Funding round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mai 2020

: Mai 2020 Montant levé : 30 millions de dollars

The Open Network est une blockchain de type Proof of Stake (PoS), initialement développée par l'équipe derrière l'application de messagerie Telegram puis devenue progressivement gouvernée par sa communauté suite aux attaques de la Securities and Exchanges Commission (SEC) américaine.

Bien que Telegram se soit officiellement distancé de la blockchain TON, son fondateur, Pavel Durov, reste symboliquement lié à cette blockchain aux yeux de la communauté. Ainsi, lorsque ce dernier a été arrêté par les autorités françaises le 24 août 2024, le prix du Toncoin en a largement souffert.

Malgré cet évènement, des investisseurs tels que l'exchange de cryptomonnaies Bitget et Foresight Ventures ont alloués 30 millions de dollars au projet TON lors de la levée de fonds qui s'est clôturée le 18 septembre dernier.

Foresight Ventures est une société de capital-risque créée et dirigée par Forest Bai, également président du média The Block. Il a déclaré que « l'essor de TON représente la plus grande opportunité de croissance sur le marché des cryptomonnaies cette année ».

L'investissement de Foresight Ventures et Bitget vise à améliorer le développement de projets basés sur TON, en se concentrant sur les jeux tap-to-earn tels que Hamster Kombat et Notcoin. Il vise également à ce que ces 2 entités s'impliquent « plus profondément dans la gouvernance de TON ».

💡 Découvrez notre fiche sur l'écosystème TON

3 - Huma Finance

Série de financement : Série A

: Série A Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Février 2023

: Février 2023 Montant levé : 38 millions de dollars

Huma Finance est un protocole de finance décentralisée (DeFi) axé sur les paiements transfrontaliers qui a récemment fusionné avec Arf, une plateforme agissant sur la même verticale. La fusion qui a eu lieu en avril 2024 vise à créer un réseau de financements décentralisé robuste, dénommé PayFi.

Lors du tour de table de série A qui s'est clôturé le 11 septembre dernier, Huma Finance a levé 38 millions de dollars auprès de nombreux acteurs tels que Fenbushi Capital, ParaFi Capital, Distributed Global entre autres.

En février 2023 Huma Finance avait levé plus de 8 millions de dollars lors de sa seed round, notamment avec la participation de Circle Ventures.

👉 Tout savoir sur la finance décentralisée (DeFi)

2 - Infinex

Série de financement : Financement par vente de tokens non fongibles (NFT)

: Financement par vente de tokens non fongibles (NFT) Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mai 2024

: Mai 2024 Montant levé : 65 millions de dollars

Infinex est un DEX visant à simplifier l'accès aux applications décentralisées (dApps) pour un public plutôt natif du Web2.

Son principal atout est l'Infinex Account, un compte croisé entre plusieurs blockchains qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) sans avoir à gérer des portefeuilles complexes ou des frais de gas.

L'objectif d'Infinex est de rendre les produits DeFi accessibles à tous, avec une interface familière, semblable à celle des plateformes d'exchange centralisées (CEX), tout en préservant les avantages de la décentralisation comme la transparence et la garde des cryptomonnaies en non-custodial.

👉 Qu'est-ce qu'un NFT ? Notre fiche pour tout comprendre en quelques minutes

La levée de fonds effectuée par Infinex est plutôt originale car elle a pris la forme d'une vente de NFT. En dépit de sa forme non conventionnelle, la levée de fonds a tout de même été un succès puisque plus de 65 millions de dollars ont été levés.

NFT « Patron » pour la levée de fonds d'Infinex

La vente s'est déroulée en 4 étapes, de la plus privée, sur invitation seulement, à la totalement publique en dernier lieu. Un NFT « Patron », qui peut être traduit littéralement par « mécène », peut posséder 3 niveaux différents :

Liquid Patrons : Avec un ticket d'entrée à 5 000 dollars , les Liquid Patrons seront immédiatement transférables après la date de distribution (24 octobre) ;

: Avec un ticket d'entrée à , les Liquid Patrons seront immédiatement transférables après la date de distribution (24 octobre) ; Linear Patrons : En investissant 3 000 dollars , les Linear Patrons seront comme leur nom l'indique libérés de manière linéaire, 1 an après la date de distribution ;

: En investissant , les Linear Patrons seront comme leur nom l'indique libérés de manière linéaire, 1 an après la date de distribution ; Locked Patrons : Et enfin, à 1250 dollars, les Locked Patrons ont également un système de libération linéaire, mais avec une libération plus faible qui conduira à un délai plus important.

Cette levée de fonds à vu la participation de nombreux fonds de capital-risque tels que Wintermute Ventures, Framework Ventures, Moonrock Capital, Solana Ventures, et bien d'autres.

Des écosystèmes crypto se sont également impliqués comme Wormhole, Synthetix, Near Foundation ou encore Pyth. De plus, des business angels de renom tels que Stani Kulechov, fondateur de la plateforme DeFi Aave ou Anatoly Yakovenko, fondateur de Solana ont également participé à la levée de fonds.

Bien que la raison de la levée de fonds ne soit pas clairement affichée sur le site d'Infinex, la roadmap de ce dernier annonce de nouvelles fonctionnalités à venir à partir du mois d'octobre 2024.

1 - Celestia (TIA)

Série de financement : Funding Round

: Funding Round Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Octobre 2023

: Octobre 2023 Montant levé : 100 millions de dollars

Celestia se définit comme un réseau modulaire de blockchains. En opposition à l'architecture classique monolithique utilisée par des blockchains comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres, Celestia propose un changement de paradigme en allant vers la modularité en séparant sa blockchain en plusieurs couches indépendantes.

Celestia est notamment très populaire pour avoir effectué un airdrop massif de sa crypto, le TIA en 2023. Le 23 septembre, la fondation Celestia, l'équipe derrière le développement de la blockchain éponyme, clôturait une levée de fonds s'élevant à 100 millions de dollars.

Menée par Bain Capital Crypto, la levée de fonds a vu la participation de 1kx, Robot Ventures, Placeholder et Syncracy Capital. La dernière levée de fonds (2022) de Celestia, menée par la même entité, s'élevait à 55 millions de dollars.

👉 Découvrez notre fiche sur Celestia (TIA)

Bien que la fondation Celestia n'ait pas clairement exprimé l'objectif de cette levée de fonds conséquente, elle a précisé que les développeurs se concentrent actuellement sur leur nouvelle roadmap, dévoilée au mois de septembre.

Rappelons que Celestia va effectuer le plus important unlock de tokens de tout le secteur crypto ce mois-ci, représentant 970 millions de dollars, soit près de 82 % de sa supply en circulation.

Source : DropsTab

