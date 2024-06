ZKsync : comment réclamer votre airdrop de ZK ? Attention aux arnaques

C’est officiel, le airdrop de ZKsync est désormais live, et toutes les personnes éligibles peuvent récupérer leur allocation depuis 9 h, heure de Paris, ce matin :

Claims are now open at https://t.co/yUCDfi5IVa

🛑 Before signing anything: verify the signature request in your wallet is from claim [.] zknation [.] io

Your claim transaction will be placed in a queue. It may take a few minutes for your ZK tokens to appear in your wallet. Gas… pic.twitter.com/a3h4K1buHj

— ZK Nation (@TheZKNation) June 17, 2024