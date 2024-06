Le géant des télécommunications Deutsche Telekom se lance dans le minage de cryptomonnaies

Deutsche Telekom est la première entreprise de télécommunication européenne, et elle a déjà expérimenté autour de la blockchain. Cette dernière initiative est cependant conséquente : elle se lance dans le minage de cryptomonnaies, vraisemblablement le Bitcoin. La nouvelle a été annoncée par le responsable Web3 de l’entreprise, Dirk Röder, dans le cadre de la conférence BTC Prague, qui a eu lieu vendredi dernier.

Dirk Röder a rappelé que Deutsche Telekom opérait déjà des nœuds depuis 2023 pour le réseau Bitcoin (BTC) ainsi que le Lightning Network. Mais cette dernière initiative va plus loin, si l’on en croit un de ses commentaires humoristiques :

YOU WERE NOT READY…

“Is T-Mobile mining #bitcoin?”

— @JoeNakamoto

“We will!

With a chest full of fckng pride, I like to let you in on a little secret: We will engage in digital monetary photosynthesis soon.”

— @21hemoon

You heard it at #BTCPrague first! 🚀 https://t.co/gXbZMZqQRk pic.twitter.com/Asy5x5iA7M

— BTC Prague (@BTCPrague) June 14, 2024