La plus grande société de télécommunications européenne lance un service de staking Ethereum (ETH)

Deutsche Telekom, la plus importante société de télécommunications européenne, va lancer une infrastructure de liquid staking sur Ethereum (ETH) dans le cadre d'une collaboration avec StakeWise. L'opération sera réalisée via sa filiale T-Systems Multimedia Solutions (MMS), qui exploite déjà des nœuds pour Celo, Polkadot (DOT) ou encore Chainlink (LINK).

Deutsche Telekom adopte la blockchain Ethereum

La Deutsche Telekom, qui n'est autre que la plus grande société de télécommunications allemande mais également européenne, fait un nouveau pas vers le monde de la blockchain en apportant son infrastructure pour Ethereum (ETH).

L'entreprise a annoncé que sa division T-Systems Multimedia Solutions (MMS) travaillait avec la plateforme de staking Ethereum StakeWise afin de déployer sa propre pool. Ainsi, ses clients pourront participer à une activité de liquid staking, leur évitant la coûteuse somme de 32 ETH (soit plus de 42 000 dollars au cours actuel) nécessaire pour faire tourner un nœud.

Le liquid staking consiste, en substance, à déléguer ses cryptomonnaies à un tiers pour que ce dernier puisse opérer le rôle de validateur. En contrepartie, le délégateur obtient un token qu'il peut utiliser dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Deutsche Telekom est loin d'en être à son coup d'essai : la société exploite déjà un nœud via T-System MMS pour Chainlink (LINK), le plus grand réseau d'oracles de la blockchain, et ce depuis 2020. Plus récemment, en avril 2021, le géant de la télécommunication allemand a massivement investi dans Celo également afin de devenir validateur du réseau.

Une décision motivée par le Merge

Jusqu'ici, Deutsche Telekom a toujours fait le choix de participer à des réseaux blockchains opérant sous le consensus de preuve d'enjeu (PoS). Jusqu'à très récemment, Ethereum fonctionnait avec la preuve de travail (PoW), plus communément appelée minage, une méthode bien plus énergivore sous laquelle fonctionne d'ailleurs également Bitcoin (BTC).

Cependant, suite à la mise à jour The Merge ayant eu lieu le 15 septembre, Ethereum est passée à la preuve d'enjeu et a ainsi réduit sa consommation énergétique de l'ordre de 99,95 %. Condition sine qua non pour la participation de Deutsche Telekom, selon le communiqué :

« Ethereum s'appuie depuis peu sur la méthode de preuve d'enjeu pour le consensus, ce qui, en plus de poser les bases de futures améliorations pour son évolutivité, réduit considérablement les besoins énergétiques de la blockchain. T-Systems MMS maintient des réseaux blockchain durables et soutient donc la transition vers la PoS en exploitant des nœuds de validation. »

Au-delà de fournir une infrastructure de staking pour ses nombreux clients, T-System MMS a également rejoint l'organisation autonome décentralisée (DAO) de StakeWise « afin de contribuer à la transparence et à la sécurité du réseau Ethereum ».

Selon Dirk Röder, le responsable du centre de solutions blockchain pour T-System MMS, Deutsche Telekom veut aller plus loin dans sa participation à la blockchain :

« Après avoir collaboré avec Flow, Celo et Polkadot, nous franchissons maintenant une nouvelle étape décisive dans le monde de la blockchain et effectuons ici un travail de pionnier avec Ethereum. En tant qu'opérateur de nœuds, notre entrée dans le liquid staking et la collaboration étroite avec une DAO est une nouveauté pour Deutsche Telekom. »

Source : Deutsche Telekom

