Direct : The Merge est live, Ethereum (ETH) vient de réussir sa mise à jour historique

Attendu depuis des années, le passage d’Ethereum (ETH) de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS), symbolisé par The Merge, est enfin arrivé. La fameuse Terminal Total Difficulty (TTD) est intervenue aujourd’hui vers 8 h 42 heure de Paris, actant par la même occasion ce tournant historique.

Bien qu’il faudra encore un peu de temps pour finaliser les derniers réglages, tout s’est a priori déroulé comme prévu pour le moment. Après cette fusion entre la Beacon Chain et le Mainnet, les mineurs ne touchent plus de revenus pour la production de blocs et ont passé le flambeau aux validateurs.

Tandis qu’une partie de l’écosystème craignait que les mineurs « débranchent leur machine » pour tenter de ralentir l’avènement de la TTD, Vitalik Buterin s’est lui-même étonné que la majorité des acteurs aient joué le jeu. En effet, ce dernier remarquait hier soir que la baisse du hashrate était moins prononcée qu’attendue, loin des 50 % que certaines personnes pouvaient annoncer :

Looks like the "hashrate will drop weeks before the merge due to miners rushing to sell ahead of everyone else" thesis has been proven completely false.

I'm a bit surprised! I argued against a 50% drop but definitely expected like 5-10%. pic.twitter.com/l9OpT8fPFl

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 14, 2022