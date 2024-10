Le cryptos n’ont jamais été autant utilisées selon a16z : 220 millions d’adresses actives en septembre

Dans le dernier rapport d'a16z sur l'écosystème crypto en 2024, nous apprenons que le mois de septembre a constitué un record en termes d'adresses actives. Quelles sont les données importantes, qui témoignent d'une adoption grandissante des technologies blockchain ?

a16z présente son rapport 2024 sur les cryptos

Mercredi, la société d’investissement a16z a dévoilé son rapport annuel « State of crypto », qui offre un panorama sur l’écosystème et ses enjeux en 2024.

Le premier point marquant est l’utilisation record des cryptomonnaies. En septembre dernier, le nombre d’adresses actives mensuellement a d’ailleurs atteint un plus haut historique, et ce, à hauteur de 220 millions. D’ailleurs, cette donnée a triplé depuis 2023.

Bien que l’écosystème Ethereum occupe une place de choix, avec plus de 23 % des adresses, c’est Solana (SOL) qui se démarque véritablement, avec 100 millions d’adresses actives :

Figure 1 — Nombre d’adresses actives mensuellement par blockchain

Toujours en ce qui concerne l’activité, soulignons qu’un nombre d’adresses actives ne signifie pas « nombre d’utilisateurs actifs ». Sur ce point, a16z estime que l’écosystème des cryptomonnaies compte entre 30 et 60 millions d’utilisateurs actifs chaque mois :

Cependant, en utilisant une combinaison d’approches méthodologiques, nous avons estimé qu’il y a entre 30 et 60 millions d’utilisateurs actifs mensuels de cryptomonnaies dans le monde, une proportion qui ne représente que 5 à 10 % du nombre total des 617 millions de propriétaires mondiaux de cryptomonnaies estimés par Crypto.com en juin 2024.

Ainsi, ces chiffres mettent en valeur la forte marge de progression dont disposent les technologies blockchain.

Côté développements, Ethereum (ETH) reste en tête, avec 20,8 % des constructeurs de projets qui travaillent déjà ou souhaitent travailler sur le réseau. Solana arrive en 2e position, avec une nette progression en un an. Et pour cause, là où cette donnée était de 5,1 % en 2023, elle passe cette année à 11,2 %, suivi de Base avec 10,7 % des sondés.

Les volumes des stablecoins supérieurs à ceux de Visa

Parmi les points de disruptions apportés par les technologies blockchains, la réduction des coûts dans les transferts de fonds est souvent mise en avant. Ainsi, nous constatons un intérêt grandissant pour les stablecoins, justifié justement par leurs coûts. En effet, là où un transfert international peut coûter 44 dollars en moyenne, déplacer le même montant sur Base revient à moins d’un centime :

Figure 2 — Coût d’un transfert international en fonction de la technologie utilisée

Lors du 2e trimestre 2024, ce sont 1,1 milliard de transactions qui ont eu lieu en stablecoin, le tout pour 8 500 milliards de dollars. À titre de comparaison, cela représente plus du double du volume enregistré par Visa sur la même période, à savoir 3 900 milliards de dollars.

En tout, les stablecoins représentent aujourd’hui 32 % de l’utilisation quotidienne des cryptomonnaies.

Au-delà des stablecoins, le rapport d’a16z revient sur bien d’autres avancées. Par exemple, nous pouvons mettre en avant le fait que grâce aux layers 2, les blockchains traitent aujourd’hui 50 fois plus de transactions par seconde qu’il y a 4 ans, ou que les technologies de zero-knowledge ont fait leur percée dans plus de 250 projets crypto.

Concernant la finance décentralisée (DeFi), celle-ci n’est pas en reste également, étant donné que ce pilier de l’écosystème représente 34 % des transactions journalières.

Source : a16z

