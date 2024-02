Restaking : le protocole Eigenlayer lève 100 millions de dollars auprès du géant Andreessen Horowitz (a16z)

L'investissement dans les startups blockchain reprendrait-il du poil de la bête ? Alors que l'année 2023 a représenté mois d'un tiers des investissements totaux de l'année 2022, le protocole de restaking pour la blockchain Ethereum EigenLayer vient d'annoncer une levée de fonds de 100 millions de dollars auprès de l'incontournable Andreessen Horowitz (a16z), connu pour ses apports de capitaux massifs dans l'écosystème blockchain.

Initié par EigenLayer, le restaking est un procédé très récent qui permet de réutiliser les liquid staking tokens (LST), résultant eux-mêmes du staking d'Ethers, afin de les placer dans un nouveau smart contract de staking. Autrement dit, staker de l'ETH permet de gagner des LST (stETH, mETH, etc.), qui peuvent eux-mêmes permettre de toucher des bénéfices à travers un second staking : le restaking.

Accelerating Ethereum Together: @eigenlayer ♾ @a16zcrypto

We are excited to announce that Eigen Labs, the core development team contributing to EigenLayer and @eigen_da, has raised $100 million from a16z crypto.https://t.co/M2JQ8HZZ0h

— EigenLayer (@eigenlayer) February 22, 2024