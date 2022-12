Aztec Network réalise une levée de fonds de 100 millions de dollars

Aztec Network, seconde couche du réseau Ethereum (ETH) axée sur la vie privée, vient de révéler un financement en série B de 100 millions de dollars. Mené par a16z crypto, filiale de la firme Andreessen Horowitz, ce tour de financement a vu la participation de sept autres entreprises dont A capital, Fenbushi, et SV Angel.

Grâce aux 100 millions de dollars récoltés, le réseau Aztec va accélérer le déploiement de son écosystème en se concentrant sur la notion de confidentialité des données et des transactions.

Alors que la transparence de la blockchain est considérée comme primordiale pour garantir la vérification des flux transactionnels par tous, Aztec propose la construction d'un réseau reposant sur le chiffrement des données. D'après son PDG Zac Williamson, la confidentialité des données est importante pour la sécurité des individus :

Sa levée de fonds survient quelques mois après le déploiement de son mainnet en juillet dernier. De plus, notons que le réseau Aztec repose sur la technologie ZK Rollup : en regroupant les transactions par paquets, ses frais de transaction sont très bas en comparaison des frais issus du réseau Ethereum.

L'un des points forts de ce jeune réseau est sa capacité à intégrer plus de confidentialité dans les protocoles DeFi sans pour autant interférer dans l'interopérabilité des protocoles. À travers sa solution Aztec Connect, les applications décentralisées peuvent connecter leurs plateformes par le biais d'un kit de développement.

En outre, des protocoles de la finance décentralisée (DeFi), tels que AAVE et Lido, sont déjà implémentés au réseau, tandis que des discussions sont en cours pour l'intégration de la plateforme Compound. En parallèle, Aztec tente de bâtir son propre réseau d'application, comme le souligne la startup :

« Nous développons une toute nouvelle couche d'exécution sécurisée sur Ethereum, à la fois publique et privée, permettant des interactions transparentes entre applications cryptées et non cryptées sur notre propre blockchain. »