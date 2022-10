Uniswap Labs conclut une levée de fonds de 165 millions de dollars

L'hiver sur le marché des cryptomonnaies ne semble décidément pas refroidir les investisseurs. Alors que de nombreuses rumeurs sur une éventuelle nouvelle levée de fonds circulaient depuis quelques jours, Uniswap Labs a confirmé l'information ce jeudi 13 octobre dans un communiqué publié sur son blog.

1/ We’re proud to announce that we’ve raised $165 million in Series B funding to bring the powerful simplicity of Uniswap to even more people across the world 🦄🍾https://t.co/ChilydWOEO

