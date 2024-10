Unichain : il sera possible de staker ses UNI sur Ethereum pour sécuriser le layer 2 d’Uniswap

Jeudi, Uniswap (UNI) a réalisé une annonce importante, en dévoilant son layer 2 d’Ethereum (ETH) baptisé Unichain. À cette occasion, les portes d’un testnet ont d’ores et déjà été ouvertes pour les développeurs, qui peuvent se familiariser avec ce nouveau réseau propulsé par l’Op Stack d’Optimism.

Là où certains réseaux de seconde couche lancent leur token dans un second temps, qui ne joue parfois aucun rôle dans la sécurisation du séquenceur, ce ne sera pas le cas pour l’UNI. En effet, l’actif, qui joue déjà un rôle dans la gouvernance d’Uniswap depuis plusieurs années, va voir ses cas d’usages augmentés avec une implication pour le staking.

Ainsi, le livre blanc d’Unichain indique que le layer 2 fonctionnera sur un modèle de « delegated proof-of-stake » :

Les participants peuvent également staker et voter pour un validateur, augmentant ainsi le poids de mise du validateur. Un nombre limité de validateurs ayant le plus haut poids de mise en UNI sera considéré comme l’ensemble actif, et sera éligible pour publier des attestations et recevoir la compensation prévue pour l’epoch.