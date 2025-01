Découverte d’une « faille » sur le wallet d’Uniswap — Ce qu’il faut savoir

Ce matin, les équipes de sécurité de ScaleBit ont informé avoir découvert une faille au sein du wallet d'Uniswap (UNI). En effet, ladite vulnérabilité permettrait à quiconque ayant un accès physique au téléphone d'une potentielle victime, d'avoir accès à la phrase mnémotechnique permettant la récupération du portefeuille :

⚠️ We identified a vulnerability in the iOS version of the #Uniswap Wallet

🚨 This flaw enables attackers with physical access to the device to bypass the wallet’s authentication mechanisms and directly retrieve the mnemonic phrase stored on the devicehttps://t.co/AjAij1IIMz pic.twitter.com/YwxzrZddcZ

