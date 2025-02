Unichain : le mainnet du layer 2 d'Uniswap est désormais live

Mardi, les équipes d’Unichain, le layer 2 d’Ethereum (ETH) propulsé par Uniswap (UNI), ont annoncé que le mainnet du réseau était désormais accessible :

The pink chain has arrived

You can swap, bridge, and provide liquidity on @Unichain directly from the Uniswap web app and in the latest version of the wallet

Just look for the ✨ pic.twitter.com/3G4F3kQSr4

— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) February 11, 2025