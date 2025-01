Le déploiement de la V4 d’Uniswap (UNI) commence cette semaine

En juin 2023, l’exchange décentralisé (DEX) Uniswap (UNI) a présenté sa V4, vouée à apporter des fonctionnalités particulièrement innovantes sur l’application. D’abord annoncée pour un lancement au 3e trimestre 2024, le chantier a toutefois pris de retard, comme cela peut être régulièrement observé au sein de l’écosystème.

Mais après un peu d’attente, le déploiement de cette nouvelle version du DEX commence finalement cette semaine. Ainsi, Uniswap Labs précise que les développeurs pourront tester les fameux hooks en conditions réelles, tandis que le lancement sera totalement effectif la semaine prochaine avec un partage des adresses :

v4 deployments will begin rolling out this week for builders to test hooks and integrations onchain

We expect all contracts to be deployed for a full launch next week

DeFi renaissance in progress, contract addresses will be shared soon

🦄🦄🦄🦄

— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) January 21, 2025