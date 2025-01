Ross Ulbricht posséderait au moins 430 Bitcoins (BTC) selon un responsable de Coinbase

Selon Conor Grogan, le directeur de la stratégie produit et des opérations commerciales de Coinbase, Ross Ulbricht posséderait environ 430 Bitcoins (BTC) répartis dans des dizaines de portefeuilles dont il a la propriété.

Sur X, Conor Grogan a bien précisé que les fonds de ces wallets n'avaient pas été confisqués par le gouvernement suite à l'arrestation de Ross Ulbricht il y a de cela près de 12 ans. Si à l'époque, le contenu de ces wallets ne valait que quelques dizaines de milliers de dollars, la donne a bien changé. Au cours actuel du Bitcoin, ces 430 BTC représenteraient plus de 43 millions de dollars.

I found ~430 BTC across dozens of wallets associated with Ross Ulbricht that were not confiscated by the USGovt and have been untouched for 13+ years

Back then these were probably dust wallets, now, collectively, they are worth about $47M.

Welcome back Ross pic.twitter.com/KmCp4xcrI7

— Conor (@jconorgrogan) January 22, 2025