Élections américaines : Donald Trump promet de libérer Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road

Lors de sa campagne pour les prochaines élections américaines, Donald Trump s'est engagé publiquement à changer la peine de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road. Pourquoi l'ancien président a-t-il fait ce choix ?

La fin de la prison à vie pour Ross Ulbricht ?

Afin de se positionner en tant que candidat pro-crypto auprès des électeurs libertariens, Donald Trump a appelé à modifier la peine de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road.

L'ancien président et candidat aux prochaines élections américaines s'est exprimé à ce sujet samedi soir lors de son discours à la convention nationale libertarienne de Washington.

« Si vous votez pour moi, dès le premier jour, je changerai la peine de Ross Ulbricht en une peine de prison limitée dans le temps. Il a déjà purgé 11 ans, nous allons le ramener à la maison. »

Ulbricht, actuellement âgé de 40 ans, purge une peine de prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable en 2015 d'avoir dirigé Silk Road.

Cette marketplace du darknet, aujourd'hui fermée par le gouvernement américain, permettait d'acheter et de vendre des biens de manière anonyme grâce au Bitcoin (BTC), mais était surtout utilisée pour le trafic de drogues et la vente d'armes.

Silk Road a fonctionné de 2011 à 2013 et est largement considéré comme l'un des premiers cas d'utilisation de Bitcoin dans le monde réel.

De nombreux membres du parti libertarien considèrent Ulbricht comme un martyr, et beaucoup d'entre eux arboraient des pancartes « Free Ross » (libérez Ross) lors de la convention qui s'est tenue au Washington Hilton.

L'appel à changer la peine d'Ulbricht pourrait faire gagner des points à Trump auprès des comités d'action politique pro-crypto. Ces derniers travaillent généralement avec des lobbys et collectent des millions de dollars pour aider à élire des candidats qui soutiennent les cryptomonnaies.

Donald Trump soutient Bitcoin et le secteur des cryptomonnaies

Quelques heures avant son discours à la convention nationale libertarienne, Trump s'exprimait sur les réseaux sociaux pour faire l'éloge des cryptomonnaies.

« Je suis très positif et ouvert d'esprit à l'égard des sociétés crypto, et de tout ce qui concerne cette nouvelle industrie en plein essor. Notre pays doit être le leader dans ce domaine. Il n'y a pas de deuxième place. Joe Biden veut que le secteur des cryptomonnaies meure d'une mort lente et douloureuse. Cela n'arrivera jamais avec moi ! »

Trump a également déclaré qu'il veillerait à ce que l'avenir des cryptomonnaies et du Bitcoin se fasse aux États-Unis, et non à l'étranger.

« Je soutiendrai le droit à l'autodétention. Aux cinquante millions de détenteurs de cryptomonnaies du pays, je dis ceci : je tiendrai Elizabeth Warren et ses hommes de main à l'écart de votre Bitcoin, et je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique par une banque centrale. »

Trump s'est considérablement rapproché des cryptomonnaies au cours des derniers mois, en faisant plusieurs commentaires pro-crypto publiquement et en devenant le premier candidat à la présidence d'un grand parti à accepter des dons en crypto.

Source : Bloomberg



