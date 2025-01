L’application Uniswap (UNI) débarque sur Ledger Live

Cette semaine, Uniswap (UNI) et Ledger ont officialisé un partenariat, visant à intégrer les API de l’exchange décentralisé (DEX) à Ledger Live.

Grâce à cette collaboration, il est ainsi possible d’échanger des tokens ERC-20 sur Uniswap directement avec Ledger Live, dans un premier temps pour la blockchain Ethereum (ETH) :

Ledger x @Uniswap is here!

That's right - Uniswap is now integrated into Ledger Live Desktop.

That means that Ledger Live users can now trade and swap Ethereum tokens on Uniswap directly through Ledger Live, combining the innovative DeFi capabilities of Uniswap with Ledger's… pic.twitter.com/VmjWbo5pPu

— Ledger (@Ledger) January 15, 2025