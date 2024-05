Pour le fondateur d’Uniswap (UNI), Joe Biden doit changer sa position sur la crypto s’il veut être réélu

Le mois dernier, Uniswap (UNI) et Consensys ont reçu un avis Wells de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui annonce généralement les prémices de poursuites judiciaires. Cela a marqué un nouveau tournant dans l’attitude offensive du gouvernement américain envers l’écosystème des cryptomonnaies, dans la continuité de ce qui a pu être constaté tout au long du mandat de Joe Biden à la présidence des États-Unis.

C’est dans ce contexte, alors que la campagne présidentielle s’intensifie à l’approche des élections d’ici la fin de l’année, qu’Hayden Adams, le fondateur d’Uniswap, a appelé Joe Biden à revoir sa position s’il souhaitait briguer un second mandat. Au travers d’un message sur X, l’intéressé pointe ainsi du doigt la SEC et Elizabeth Warren pour « la guerre totale » qu’ils mènent :

Hillary campaigning in red states states instead of swing states level miscalculation from Biden camp thinking crypto will be irrelevant in 2024 election and letting SEC + Warren wage total war - both in terms of voters and money

Republicans smell blood in the water and are…

