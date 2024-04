Uniswap VS la SEC : l'écosystème crypto se rallie derrière la plateforme d'échange

Hayden Adams, le créateur d’Uniswap, a annoncé ce coup de tonnerre dans la soirée d’hier. Il confirme avoir reçu une « Wells Notice », c’est-à-dire une notification de la part de la SEC, qui confirme ainsi qu’elle souhaite porter des charges contre le protocole.

Pour rappel, l’équipe de développement du DEX est située à New York. Elle est donc dans le périmètre d’action du gendarme financier américain. Mais elle a choisi de ne pas fuir dans un autre pays, toujours selon Hayden Adams :

Il explique également qu’il aurait eu l’occasion de partir, mais que « quelqu’un doit faire le travail, donc autant que cela soit nous ».

Hayden Adams estime que le futur des technologies financières sera partiellement déterminé par cette action de la SEC, et il n’est pas le seul. Les réactions ont été nombreuses dans l’écosystème, et elles ne sont pas tendres à l’égard de la SEC. Le PDG de Kraken, Dave Ripley, a ainsi qualifié l’action d’« abus de pouvoir ».

Adam Cochran, associé général chez Cinneamhain Ventures, s’est aussi montré très surpris de l’affaire, rappelant que Uniswap existe depuis désormais 6 ans :

Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a également affiché son soutien à Uniswap. Pour rappel, son entreprise a également été visée par la SEC. Le responsable légal de Coinbase, Paul Grewal, a par ailleurs souligné que la SEC a tout récemment subi une défaite légale, en essayant de s’attaquer à un portefeuille non custodial. Cette action pourrait donc selon lui être également vouée à l’échec :

Sometimes you have to laugh or else you'll cry. Question: how can you square the @SECGov's claim that @Uniswap acts as a broker with the Court's ruling against the @SECGov just a handful of days ago? Answer: you can't. https://t.co/K42aKw5YZc pic.twitter.com/OcegMnDWVu

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) April 10, 2024